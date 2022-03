Apparaten met een mooi design staan centraal in de pas verschenen editie van FWD Magazine #90, nu in een verkooppunt bij jou in de buurt. Van de oogstrelende Sonus faber Omnia die op de cover prijkt tot de nieuwe generatie van de Bowers & Wilkins Zeppelin, in dit nummer ontdek je muziekweergevers die klassieke looks schuwen. Maar dat is uiteraard niet alles! Zoals gebruikelijk vind je in FWD Magazine een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten op vlak van video, audio en smarthome. En veel onafhankelijke tests van de belangrijkste producten.

Dankzij onze tests weet je wat er nu speelt. Maar wat denk je van de toekomst? In nummer 90 blikken we alvast vooruit en bekijken we een intrigerende nieuwe beeldtechnologie waar met name Samsung op inzet. We hebben het uiteraard over QD-OLED. Maar kan Samsung hiermee OLED-liefhebbers overtuigen? In dit magazine beantwoorden we ook een prangende vraag die vele tv-kopers dwarszit: welke OLED is de beste koop en zijn er eigenlijk verschillen tussen OLED-tv’s?

We hebben in dit nummer ook een aantal primeurs. Zoals die Omnia, maar ook de Sennheiser IE600 en de Marantz Model 40. Die laatste is wel bijzonder, want voor het eerst produceert Marantz een alles-in-één apparaat in de premiumklasse. Mét HDMI-ARC en streaming. In de test van de Samsung HW-Q950A onderzoeken we dan weer een soundbar die misschien wel de titel van ‘beste van het jaar’ verdient. Al heeft zelfs een vlaggenschip zoals dit zijn minpunten…

Dit alles en meer lees je in FWD Magazine #90. Reken op reviews van de JBL Flip 6, inmiddels al de zesde (!) opvolger van een van de populairste Bluetooth-speakers ooit, de Netatmo Slimme CO-melder, de draagbare BenQ GS50-projector, en nog vele anderen.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 90 bevat uiteraard nog veel meer leesvoer. Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kopen kan natuurlijk ook!