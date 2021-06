Xbox-update brengt toegankelijkheidsopties en meer

De Xbox-update voor juni voert niet alleen veranderingen door aan de spelcomputers die het bedrijf nu onderhoudt. Ook de apps op mobiele platformen kunnen rekenen op nieuwe functionaliteiten.

Op consoles krijg je bijvoorbeeld toegang tot tekst-naar-spraak- en spraak-naar-tekstmogelijkheden binnen een partychat. Zo kan gesproken tekst voortaan automatisch omgezet worden naar geschreven tekst. Die tekst verschijnt dan in een transparante overlay in beeld, zodat je kunt lezen tijdens het gamen. Andersom is er ook de tekst-naar-spraakfunctie. Die doet natuurlijk het tegenovergestelde. Geschreven tekst wordt dan automatisch opgelezen, middels een synthetische stem. Je kunt kiezen uit een aantal verschillende stemmen.

Verder heeft Microsoft het beheren van gamegroepen aangepast. Zo kun je nu zelf de volgorde van de gamegroepen aanpassen. Ook kun je een groep in één keer verplaatsen, mocht je dat willen.

Binnen de Xbox-app op mobiele apparaten kunnen ouders nu ook uitnodigingen voor cross-platform gamessessies regelen. Mocht je een game hebben die kinderen samen op een Xbox, Switch en pc kunnen spelen, zoals Minecraft, en daar komt een uitnodiging voor binnen, dan kun je dat via de Xbox Family Settings-app op mobiele apparaten zien en regelen. Je kunt dit ook gewoon op de console zelf bekijken. Verder kunnen gebruikers binnen de normale app van het platform voortaan ook sociale posts van games bekijken.

De update wordt nu uitgerold.