Xbox test toegankelijkheidsopties voor tijdens de partychat

Microsoft heeft nieuwe tekst-naar-spraak- en spraak-naar-tekstfuncties aangekondigd voor de Xbox-partychat. Daardoor moet communiceren voor veel meer mensen op het platform toegankelijker gemaakt worden. De nieuwe functionaliteiten worden momenteel getest door de Insidersgroep.

Partychat Xbox wordt toegankelijker

Wanneer de spraak-naar-tekstfunctie geactiveerd wordt, dan komt er een extra venster in beeld waarin iedereen kan meelezen wat er gezegd wordt in de chat. Er wordt dan een automatische transcriptie gemaakt. Ook wordt aangegeven wie dat gezegd heeft en op wat voor manier (via een microfoon of via een toetsenbord). Mensen die doof of slechthorend zijn moeten zodoende beter kunnen deelnemen aan gesprekken in de chat.

De tekst-naar-spraakfunctie werkt dan weer de andere kant op. Getypte berichten worden dan hardop uitgesproken, zodat alle andere mensen in de chat kunnen horen wat iemand via een toetsenbord de chat in stuurt. Als gebruikers heb je straks ook invloed op de type stem die je wil laten horen, zodat die stem meer bij jou past dan de gemiddelde computerstem.

Microsoft zet de laatste maanden flink in op toegankelijkheid voor gamers. Niet alleen vraagt het bedrijf aan ontwikkelaars hun games toegankelijker te maken voor een groter publiek, ook is er de Xbox Adaptive Controller. Dankzij die controller kunnen een hoop mensen – ondanks motorische stoornissen – toch hun games spelen. En nu wordt het werk dus voortgezet op het gebied van communicatie, zoals in de partychat.