Xbox Game Pass Core gaat Xbox Live Gold vervangen

Xbox Live bestaat al sinds het begin van de Xbox (multiplayer), maar de abonnementsdienst Xbox Live Gold bestaat sinds 2005 toen de Xbox 360 werd gelanceerd. Oorspronkelijk stelde het gamers in staat om online met elkaar te kunnen gamen voor een vast bedrag per maand. Later zijn er allerlei extra’s aan toegevoegd zoals maandelijks gratis games, aanbiedingen en kortingen en Free Play Days waar je geselecteerde titels gratis kon spelen. Xbox Live Gold komt nu ten einde en wordt vervangen door Xbox Game Pass Core. In de basis grotendeels hetzelfde, maar met een twist.

Een ander abonnement van Microsoft voor de spelcomputer is Xbox Game Pass (Ultimate). Dit abonnement geeft je toegang tot honderden titels om te spelen. Het is een abonnementsdienst zoals je die kent van Netflix of Spotify en stelt je in staat om allerlei games voor een vast bedrag per maand te kunnen spelen. De ultieme versie Game Pass Ultimate voegt daar ook nog online multiplayer aan toe, toegang tot EA games en toegang tot games op pc. Xbox Game Pass Core gaat Xbox Live Gold dus vervangen. Je hebt nog steeds online multiplayer tot je beschikking, maar in plaats van twee gratis games per maand is het een soort Xbox Game Pass Lite. Je krijgt toegang tot 25 games die je kunt spelen op je Xbox Series X|S en die jaarlijks aangevuld kunnen worden. Een aantal games zijn al bekend. De volgende games kun je straks spelen met Xbox Game Pass Core:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal (BATTLEMODE)

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Prijs en beschikbaarheid

Per 14 september 2023 worden bestaande abonnees overgezet van Xbox Live Gold naar Xbox Game Pass Core. De prijs blijft 6,99 euro per maand, zo laat Microsoft weten.