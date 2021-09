Xbox-controllerupdate geeft gamers een handige functionaliteit

Microsoft test momenteel een nieuwe controllerfirmware-update voor de Xbox One-, Elite 2- en Adaptive-controllers, die verbeteringen doorvoert aan bestaande hardware. De nog door te voeren aanpassingen zijn reeds actief op de Series S- en Series X-controllers, daar verandert dus weinig.

Update voor Xbox-controllers

De aankomende firmware brengt bluetooth low-energy naar de controllers. Het gros van de Xbox-controllers biedt al ondersteuning aan voor bluetooth, waardoor je ze gemakkelijk koppelt aan smartphones of een computer. Maar wanneer je ze koppelt aan je spelcomputer, dan wordt er gebruikgemaakt van het Xbox Wireless Protocol (de officiële headset van het bedrijf doet dat ook, bijvoorbeeld).

Wanneer de nieuwe firmware arriveert, dan moet het voor iedereen gemakkelijker worden te kunnen wisselen tussen bluetooth en het protocol van Microsoft. De controller onthoudt dan gewoon je smartphone en Xbox en laat je gemakkelijk wisselen tussen de twee door twee keer op de paarknop te drukken.

Daarnaast voegt Microsoft DLI toe aan de bestaande controllers. Met DLI wordt de input lag (de vertraging op de verbinding tussen console en controller) beperkt voor oudere controllers, waardoor ze meer responsief worden. Dat is handig voor gamers die hun oude controllers gebruiken op de Series S of Series X.

De controllers voor de nieuwste consoles van Microsoft bieden die functies al aan, dus de update gaat aan hen voorbij. Het is goed om te zien dat het Amerikaanse bedrijf oudere hardware blijft ondersteunen. Dat is goed voor de portemonnee van de gamer, maar ook voor het milieu uiteindelijk. Bovendien is backward compatibility een paradepaardje van Microsoft, dus is het ook niet vreemd dat het bedrijf hiervoor kiest.

Wanneer de update precies arriveert, is niet duidelijk. Maar binnen nu en enkele maanden kun je hem downloaden.