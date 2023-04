Xbox April Update laat je energie besparen met niet-actieve uren

De Xbox April Update krijgt twee grote nieuwigheden met zich mee. Zo is de zoekfunctie geoptimaliseerd. Volgens Microsoft is het straks veel gemakkelijker om je volgende game of films te vinden. De vernieuwde zoekpagina laat je zoeken naar games, entertainment en apps en je kunt filteren via de knoppen RB en LB.

Een grotere vernieuwing is de ‘adjustable active hours’. Deze nieuwe powersetting kun je vinden bij Instellingen > Algemeen. Je kunt zelf aangeven wat de actieve uren en de niet-actieve uren zijn van je spelcomputer. Tijdens de actieve uren spreken we over een slaapstand en start deze razendsnel op. Tijdens niet-actieve uren schakelt de spelcomputer dan naar een volledige shutdown.

Besparen op energieverbruik met Xbox April Update

Het verschil in energieverbruik is groot. Wanneer de Xbox volledig afgesloten is verbruikt deze nog 0.5 watt. Dit in tegenstelling tot de slaapstand waarbij de spelcomputer 10 tot 15 watt verbruikt. Start je je Xbox Series X of S toch op tijdens een volledige shutdown? Dan duurt het simpelweg iets langer voordat deze volledig opgestart is. In de slaapstand gaat dit altijd heel vlot.

Tijdens deze zogenaamde niet-actieve uren kun je toch weer op het energieverbruik in huis besparen. En dat is mooi meegenomen in deze dure tijden. De komende week moet de Xbox April Update uitrollen.

