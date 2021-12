VRT komt met tv-app voor zijn streamingdienst VRT NU

Het Belgische VRT heeft voor zijn videoplatform VRT NU een app gemaakt om op je televisie te installeren. Hierdoor kun je je VRT NU-abonnement op je smart-tv gebruiken of via je tv-box.

VRT NU is voor België wat voor Nederland NPO Start is. Het is de plek waar je de content van de publieke omroepen bij elkaar ziet. Op VRT NU zie je bijvoorbeeld alles van Een, Canvas, Ketnet, Sporza, Studio Brussel, Music and More en Radio 1 en Radio 2. De streamingdienst is gratis en wordt gefinancierd met overheidsgeld en reclame-inkomsten. Dat betekent dat je dus wel reclames voorgeschoteld krijgt.

VRT NU

VRT NU was tot nu toe alleen online te benaderen via de browser of via de app op tablet of smartphone. Je kon ook op je televisie kijken, maar daarvoor had je eerder wel een Chromecast of AirPlay nodig. Met de komst van de tv-app is dat niet meer nodig. Je kunt dan naar de app gaan en vanuit daar meteen iets aanzetten. Vaak wordt er dan ook beter bijgehouden wat je aan het kijken was (dat is in ieder geval met Disney+ wel het geval), waardoor je makkelijker een televisieserie of film weer op kunt pakken.

CEO Frederik Delaplace zegt: “Onze gebruikers vragen al lang naar de mogelijkheid om VRT NU op het groot scherm te brengen. We zijn dan ook enthousiast dat we die service nu heel laagdrempelig kunnen aanbieden. In het bijzonder omdat we dit samen met de lokale spelers doen. Met de tv-app voor VRT NU kunnen we de vertrouwde kijkervaring van VRT doortrekken op nieuwe kanalen.”

Nu op Android TV

Niet dat iedereen al direct toegang heeft tot de app, want alleen de eerste uitrol is nu begonnen. Mensen met een Android TV-smart tv of een tv-box van Telenet of Proximus kunnen hem nu downloaden. Heb je Orange, dan is het nog even afwachten tot januari 2022. Apple- en Samsung-apparaten zijn daarna aan de beurt.