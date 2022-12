Muziekrecensies – Opvallende releases uit 2022

ABBA - Voyage

De fans hebben er jarenlang naar uitgezien. Opeens was daar Voyage van een van de allergrootste bands die de wereld kent. Er is veel herkenning in het songmateriaal. Don’t Shut Me Down is een pur sang ABBA-song. Het zeer fraaie I Can Be That Woman is een bespiegelende song. Keep An Eye On Dan kent een fraai ritme en is instrumentaal zeer modern. Wat uit het hele album naar voren komt, is dat deze vier muzikanten een immens plezier moeten hebben gehad om dit album te maken. Inmiddels kunt U in de ABBA Arena in London de holografische show gaan zien.