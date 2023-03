Streamingtips #9 – The Mandalorian, Michiel de Ruyter en Sex/Life

The Mandalorian (Disney+)

Het derde seizoen breekt alweer aan van The Mandalorian en zoals altijd wil Disney+ ons maar al te graag elke week terugzien op de streamingdienst. Er is deze week dus één aflevering online gekomen en volgende week zien we aflevering 2. De eerste aflevering doet het nog wat rustig aan, maar dat is niet erg. We moeten na al die tijd -en andere Star Wars-series- weer even inkomen. De serie heeft traditioneel gezien een soort overkoepelend verhaal, maar elke aflevering is er weer een andere gebeurtenis die centraal staat in het avontuur van de premiejager.