Streamingtips #44 – Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities en The Lost City

The Lost City (SkyShowtime)

Sinds dinsdag is SkyShowtime beschikbaar, een nieuwe streamingdienst die diverse Amerikaanse zenders en merken samenbrengt. Eén van de nieuwe films die daarop te zien is, dat is The Lost City. Een heerlijk foute avonturenfilm slash romcom met Sandra Bullock en Channing Tatum. Het is geen The Proposal of Magic Mike, maar wel een heel vermakelijke film met acteurs die het grote publiek aan zich hebben weten te binden: al jaren.