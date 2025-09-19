Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #38 – Elio, Superman en Swiped

19 september 2025 3 Minuten 0 Reacties
Elio pixar

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Next Gen Chef (Netflix)

In Next Gen Chef, waar eerder al een Aziatische versie van is gemaakt, nemen 21 van de beste jonge chefs, ditmaal uit Amerika, deel aan een wedstrijd. Wie is het grootste aanstormend talent en verdient niet alleen de titel ‘beste chef van de volgende generatie’, maar ook 500.000 dollar? Een lekkere kookshow voor wie bijvoorbeeld ook Master Chef tof vindt.

Antoni van Leeuwenhoek - Over Leven Met Kanker (Videoland)

Het is een van de ergste diagnoses die je kunt krijgen, maar helaas is het voor enorm veel mensen de realiteit. En als het niet om henzelf gaat, dan bijvoorbeeld wel om iemand die ze dichtbij het hart staat. In deze docu-reeks praat Beau van Erven Dorens met medewerkers van deze kliniek en worden patiënten gevolgd. Heel leerzaam, heel puur en heel belangrijk.

Elio (Disney+)

Elio is een dromerig kind met een enorm levendige fantasie en als hij wordt ontvoerd door aliens, dan begint zijn avontuur pas echt. Hij moet op ontdekkingstocht in een wereld vol onbekende wezens: is dit dan eindelijk waar hij thuishoort? In ieder geval leert hij veel over deze andere wereld, maar ook over zichzelf: en geheel Pixar doet hij dat op zeer koddige wijze.

Swiped (Disney+)

Whitney Wolfe Herd: of de naam je iets zegt of niet, het is wel een interessante vrouw. Ze zat bij Tinder, maar het beviel haar niet helemaal hoe vooral de vrouwveiligheid in deze dating-app was geregeld. Dus, wat deed ze? Ze startte haar eigen datingapp genaamd Bumble. In deze film wordt opgetekend hoe dat in zijn werk is gegaan.

The Promised Land (HBO Max)

Kapitein Ludvig Kahlen heeft zich in 1755 als doel gesteld om de Deense heide klaar te maken voor Koning Frederik V. Hij wil hiervoor in ruil een koninklijke titel, maar hij had even geen rekening gehouden met de eigenaar van het land, die zich al snel ontpopt tot zijn ware vijand. Met een hoofdrol voor de getalenteerde Mads Mikkelsen.

Superman (HBO Max)

Het is een van de betere Superman-producties die we ooit hebben gezien. David Corenswet blijkt een prima Clark Kent en Superman te zijn, terwijl Nicholas Hoult ook op zijn plek lijkt te zijn in de schoenen van Lex Luthor. Superman moet de wereld beschermen, maar heeft in deze film van James Gunn ook enorm veel moeite met zijn verleden. En met zijn hond. 

