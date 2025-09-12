Streamingtips #37 – Dexter: Resurrection, Only Murders in the Building en meer

Dexter: Resurrection (SkyShowtime)

Dexter ken je misschien als de serie die twintig jaar geleden begon over een man die bij de recherche werkte, maar stiekem ook seriemoordenaar was. Hij verdween na 8 seizoenen uit de spotlight en heeft vervolgens drie spin-offs gekregen. Twee duurden maar een seizoen en werden geannuleerd, waaronder het dit jaar verschenen Dexter: Original Sin, maar we hopen dat deze nieuwe serie Dexter: Resurrection een langer lot beschoren is. Het zit goed in elkaar, je kunt het ook volgen als je geen Dexter hebt gekeken en er zit weer volop spanning in om je naar dat puntje van je stoel te krijgen.