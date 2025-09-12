Streamingtips #37 – Dexter: Resurrection, Only Murders in the Building en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Dexter: Resurrection (SkyShowtime)
Dexter ken je misschien als de serie die twintig jaar geleden begon over een man die bij de recherche werkte, maar stiekem ook seriemoordenaar was. Hij verdween na 8 seizoenen uit de spotlight en heeft vervolgens drie spin-offs gekregen. Twee duurden maar een seizoen en werden geannuleerd, waaronder het dit jaar verschenen Dexter: Original Sin, maar we hopen dat deze nieuwe serie Dexter: Resurrection een langer lot beschoren is. Het zit goed in elkaar, je kunt het ook volgen als je geen Dexter hebt gekeken en er zit weer volop spanning in om je naar dat puntje van je stoel te krijgen.
The Girlfriend (Prime Video)
Wat als je zoon thuiskomt met een meisje dat je eigenlijk totaal niet vertrouwd? Maar wat als jij zelf ook niet helemaal oke bent in het koppie? Dat is wat je ongeveer ziet in The Girlfriend, een serie met sterke hoofdrollen van Robin Wright en Olivia Cooke, al moet hij het wel vooral hebben van intrige, spanning en een vleugje erotiek. Misschien dat sommige situaties daarom wat vaag worden gehouden. Aan de andere kant: niks mis mee, toch?
aka Charlie Sheen (Netflix)
Het voelt alsof deze documentaire nodig was: sommige mensen kennen Charlie Sheen vooral van zijn werk aan Two and a Half Man, dat op den duur werd overgenomen door Ashton Kutcher. Met een reden, want waar andere mensen Sheen van kennen is zijn vreemde uitspraken over Tiger Blood en andere gekkigheid. In deze documentaire kun je zien wat hij voor die tijd allemaal deed, maar ook waar hij nu staat, en krijg je een heel ander kijkje in het leven van Charlie Sheen dan je eerst gekregen dacht te hebben.
The Whale (Videoland)
Een enorm sterke film is The Whale, waarin Brendan Fraser een ontzettend dikke man speelt die zijn huis niet meer uitkomt. Hij krijgt gelukkig wel wat mensen over de vloer, die hem er mogelijk van kunnen weerhouden zichzelf dood te eten. Komt hij inderdaad op een beter pad terecht? In deze film, die zich vrijwel geheel in een kamer afspeelt, kun je zien hoe deze man leeft met zijn obesitas-gevangenis en vrij eenzame bestaan.
De Dirigent (HBO Max)
In elke editie van de Streamingtips tippen we iets Nederlands en waar dat meestal komedies en romantische films zijn, daar hebben we nu iets heel anders: De Dirigent. Het gaat om een jonge vrouw die naar Amerika is geemigreerd vanuit Nederland en niets anders wil dan dirigent worden. Alleen denkt niemand in haar omgeving dat dat echt een carrière voor haar is. Of misschien zelfs überhaupt een carrière is. Met een hoofdrol voor Christanne de Bruijn.
Only Murders in the Building (Disney+)
Onze favoriete moorddpodcasters zijn terug en samen vinden ze wel weer een manier om in de nesten te komen. Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez zijn nu al vier seizoenen geweldig op dreef geweest in deze whodunnit en dat belooft in seizoen 5 niet anders te zijn. Een geweldig geschreven serie waarbij vooral het dialoog erg goed in elkaar zit.
Reacties (0)