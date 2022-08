Streamingtips #31 – Paper Girls, Luizenmoeder en Light & Magic

The Most Hated Man on the Internet (Netflix)

De makers van de beruchte Netflix-docu Don’t F**k with Cats zijn terug met wederom een vrij bizarre docu. Ditmaal is het onderwerp niet dierenmishandeling, maar wel dezelfde soort hetze tegen een bepaald persoon. The Most Hated Man on the Internet gaat namelijk over iemand die een pornosite runt en daarop zonder toestemming foto’s plaatst van jonge vrouwen. Daar kwam hij redelijk mee weg, tot hij de moeder die we in de docu volgen tegenkwam.