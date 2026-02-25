Mic-unit en audiokwaliteit

Bij de RØDE Wireless Micro Camera Kit zijn de microfoon en zender (transmitter) geïntegreerd in een klein langwerpig dun zwart blokje met clipklem. Behalve ‘opklemmen’ heeft de mictransmitter tevens een sterke magneet aan boord om stevig op een metalen oppervlak te hechten. Desgewenst ook te hangen aan een metalen kettinkje. Wij zijn inmiddels al gewend dat minimicrofoons ondanks hun geringe afmetingen en kleine miccapsule heel goed kunnen presteren. Zeker als er RØDE op staat. Zo ook bij deze op zich voordelige kit. Kristalhelder geluid en een constant volume met nauwelijks ruis.

Een intelligente versterkingsassistent (GainAssist) zorgt er voor dat het geluid in de praktijk onder de meeste omstandigheden goed tot prima klinkt. Enige sound-accessen daargelaten. Een groene LED geeft aan dat de unit actief en gepaird is. De frequentierrespons is 20 – 20.000 Hz. De signaalruisverhouding bedraagt 73 dB de maximale SPL 135.

De interne batterij haalt met gemak meer dan 7 uur gebruikstijd. Het gebruik is lekker ‘grab and go’. Opspelden, activeren en de verbinding (pairing) met de ontvanger komt geheel vanzelf tot stand. Binnen luttele seconden gebruiksklaar.

De bouw van de microfoons is een verhaal apart. RØDE past hierbij in de microfoons haar eigen gepatenteerde akoestische kamer-technologie toe. De kwaliteit is verbazingwekkend voor een minimicrofoon in deze prijsklasse. Uiteraard heeft RØDE in de eigen stal nog betere microfoons maar voor een systeemcamera, smartphone of tablet voldoen deze modellen uitstekend bij vlogging, interviews, YouTubing en algemene kleine videosettings.

Opvallend zijn de doeltreffende onderdrukking van windgedruis, geruis en ploppen. In de praktijk heb je er onder normale opname-omstandigheden geen kind aan. Dit zowel binnen als buiten. Je krijgt niet alles geheel weg, doch er blijft een heel fraai en natuurlijk klankbeeld over ondanks de slimme elektronische correcties. Naar keuze kan je via de transmitter de microfoons gecombineerd of afzonderlijk opnemen.

De microfoon & transmitter-blokjes zijn leverbaar in zwart en wit. Wat het minste opvalt bij de gedragen kleding of opgestelde objecten. Meegeleverd worden twee poezenbontjes voor het extra reduceren van windvlagen en ander gedruis. Je kunt daar de microfoon & zendunits zo in klikken. Zit meteen behoorlijk goed vast.