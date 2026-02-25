Draadloze microfoonkits voor video(systeem)camera’s en smartphones of tablets zijn er te kust en te keur. Van eenvoudig en matig in kwaliteit tot een werkelijke audiosensatie voor zulke kleine microfoons, zender en transmitters. De prijzen zijn er voor die laatste categorie dan vaak ook wel naar. De nieuwe RØDE Wireless Micro kit brengt kwaliteit, jouw eigen microfoonlook, compacte mini-uitvoering en een aantrekkelijke prijs bij elkaar.
Deze micro RØDE draadloze microfoonkit mikt in de eerste plaats qua klein compact formaat en gewicht op de gebruikers van kleinere videofilmende systeemcamera’s. Maar deze set past ook prima op daartoe geschikte smartphones en tablets. Het gaat om het kleinste draadloze microfoonsysteem in deze categorie die wij als redactie kennen. Eigenlijk niet groter dan veel gangbare sets voor true draadloze oortjes. Ondanks de geringe afmetingen en het geringe gewicht is deze RØDE microkit goed voor een warm geluid, een goede audiokwaliteit met 48 kHz sampling op 24 bit, omnidirectionele dekking en ergonomisch eenvoudig te gebruiken.
Concept
Zoals wij steeds vaker zien, gaat het ook bij deze RØDE Wireless Micro Camera Kit om een stevige plastic case waarin de twee microfoonzenders (TX) en een ontvanger (RX) zitten. De case dient tevens als oplaadstation via USBC. Verwijder de folie op de drie units en het opladen kan beginnen. Een LED informeert over de voortgang van het laadproces. De ingebouwde accu’s gaan best nog relatief lang mee. De kitcase van circa 9 x 5,5 cm past zo in de binnenzak. En de ontvanger meet circa 4,5 x 2 cm en. De zendermic is circa 3,5 x 1,8 cm. De units zijn spatwaterdicht.
Mic-unit en audiokwaliteit
Bij de RØDE Wireless Micro Camera Kit zijn de microfoon en zender (transmitter) geïntegreerd in een klein langwerpig dun zwart blokje met clipklem. Behalve ‘opklemmen’ heeft de mictransmitter tevens een sterke magneet aan boord om stevig op een metalen oppervlak te hechten. Desgewenst ook te hangen aan een metalen kettinkje. Wij zijn inmiddels al gewend dat minimicrofoons ondanks hun geringe afmetingen en kleine miccapsule heel goed kunnen presteren. Zeker als er RØDE op staat. Zo ook bij deze op zich voordelige kit. Kristalhelder geluid en een constant volume met nauwelijks ruis.
Een intelligente versterkingsassistent (GainAssist) zorgt er voor dat het geluid in de praktijk onder de meeste omstandigheden goed tot prima klinkt. Enige sound-accessen daargelaten. Een groene LED geeft aan dat de unit actief en gepaird is. De frequentierrespons is 20 – 20.000 Hz. De signaalruisverhouding bedraagt 73 dB de maximale SPL 135.
De interne batterij haalt met gemak meer dan 7 uur gebruikstijd. Het gebruik is lekker ‘grab and go’. Opspelden, activeren en de verbinding (pairing) met de ontvanger komt geheel vanzelf tot stand. Binnen luttele seconden gebruiksklaar.
De bouw van de microfoons is een verhaal apart. RØDE past hierbij in de microfoons haar eigen gepatenteerde akoestische kamer-technologie toe. De kwaliteit is verbazingwekkend voor een minimicrofoon in deze prijsklasse. Uiteraard heeft RØDE in de eigen stal nog betere microfoons maar voor een systeemcamera, smartphone of tablet voldoen deze modellen uitstekend bij vlogging, interviews, YouTubing en algemene kleine videosettings.
Opvallend zijn de doeltreffende onderdrukking van windgedruis, geruis en ploppen. In de praktijk heb je er onder normale opname-omstandigheden geen kind aan. Dit zowel binnen als buiten. Je krijgt niet alles geheel weg, doch er blijft een heel fraai en natuurlijk klankbeeld over ondanks de slimme elektronische correcties. Naar keuze kan je via de transmitter de microfoons gecombineerd of afzonderlijk opnemen.
De microfoon & transmitter-blokjes zijn leverbaar in zwart en wit. Wat het minste opvalt bij de gedragen kleding of opgestelde objecten. Meegeleverd worden twee poezenbontjes voor het extra reduceren van windvlagen en ander gedruis. Je kunt daar de microfoon & zendunits zo in klikken. Zit meteen behoorlijk goed vast.
De ontvanger
De receiver gaat naar keuze in de accessoireschoen van de videofilmende systeemcamera of camcorder. Met een spiraalkabeltje (TRS 3.5mm) voorzien van twee minijacks microfoonpluggen verbindt je de receiver met de mic-in van de ontvangende camera. Daarnaast kan dit ook per USBC via het meegeleverde korte kabeltje. Er is ook nog een aparte ontvanger die onderin de smartphone USBC-poort wordt gestoken.
Je kijkt en monitort de audio op een heldere scherpe en lekker kleine AMOLED kleurendisplay. De getoonde informatie omvat onder andere de batterijvulling, de geluidsterkte voor mic 1 en 2 en een LED-balkje voor het actieve geluidvolume. Groen is in orde en rood betekent: er dreigt clipping. In de praktijk valt er goed te zien wat het audiovolume precies doet.
De bediening is best gebruiksvriendelijk via een combinatie van een menustartknop/bevestigingsknop en twee pijltjestoetsen rechts naast de display. De gebruiker kan de belangrijkste instellingen rechtstreeks op de ontvanger aanpassen, waaronder:
- – Uitvoermodus: Voeg beide zenders samen tot één gecombineerd signaal of neem ze afzonderlijk op in het linker- en rechterkanaal voor meer controle tijdens de nabewerking.
- – Output Versterking: Kies uit lage, gemiddelde of hoge versterkingsinstellingen die passen bij jouw opname-instelling.
- – Helderheid van het scherm: Pas de helderheid van het AMOLED-scherm aan uw omgeving aan.
- Verder kan je de receiver nog aan/uitschakelen met een knop aan de bovenzijde. In de praktijk kan het zendbereik ongehinderd wel 100 meter bedragen.
Vertel jouw verhaal
Storytelling zonder rompslomp en gedoe met geluid zit in het DNA en de visie van RØDE. De gebruiker moet daarbij zoveel mogelijk creatief vrij zijn om zijn of haar verhaal met goed klinkend geluid te vertellen. Zoals gezegd kan de gebruiker mic & transmitter-units opspelden of ergens magnetisch aan hechten. Geen gedoe met pas op de microfoon valt of gaat los en dankzij geheel wireless – geen kabeltjes in het zicht. Rondlopen in een ruimte of buiten vormt geen probleem.
RØDE Central en Capture
De gratis te downloaden app RØDE Central voorziet in aanvullende instellingen voor de microfoons en ontvanger. Tevens geschikt voor het inladen van updates bij de firmware.
Verkrijgbaar zijn versies voor op de smartphone, tablet of desktop. Er is een verschil in de mobiele en deskweergave doch vrijwel alle benodigde instellingen zitten er op. De Center software draait zowel onder Windows als Mac OS.
De RØDE Capture app verbindt de mirofoon-zendereenheid draadloos (Bluetooth) met een IOS smartphone. Capture biedt directe in-app-bediening van compatibele RØDE-microfoons voor het vastleggen van professionele audio en een unieke dubbele cameramodus voor het opnemen van gesplitst scherm of beeld-in-beeld met de front- en selfiecamera’s tegelijkertijd.
Tevens is het mogelijk om met de software twee zenders rechtstreeks aan de smartphone te koppelen. In de samengevoegde modus (standaard) wordt de audio van beide zenders gecombineerd en opgenomen op zowel het linker- als het rechterkanaal. De samengevoegde modus is ideaal voor het opnemen van gepolijste, kant-en-klare video’s. In de gesplitste modus kan je de audio van de ene zender naar het linkerkanaal sturen en de andere naar het rechterkanaal. Gebruik de gesplitste modus als je van plan bent de audio na het opnemen te bewerken, omdat je hiermee de volumeniveaus van elke microfoon afzonderlijk kunt aanpassen.
Praktijk en conclusie
De minimale Quick Start Guide in de verpakking geeft al aan ‘Echt moeilijk kan het niet zijn’. Dat klopt ook in de praktijk. Met zo’n 20 regels leeswerk heeft de gebruiker de Wireless Micro microfoon kit grotendeels aan de praat. Voor meer informatie download je de gebruiksaanwijzing van de RØDE site www.rode.com/user-guide/wireless-micro.
Over de geluidskwaliteit zijn wij zeer tevreden. Kristalheldere audio zonder storende bijgeluiden. Wel met de kanttekening dat er in de duurdere klasse nog betere RØDE -telgen zijn. De automatische volumeregeling doet zijn werk naar behoren.
Deze Wireless Micro kit mag best wel gebruiksvriendelijk en ergonomisch genoemd worden. Het is natuurlijk allemaal klein, maar de weergegeven informatie met de display en LEDs is duidelijk en het insteken van kabeltjes of de smartphone adapter een fluitje van een cent. Bij onze redactie camera’s van Panasonic, FUJIFILM, Sony en Olympus ging het aansluiten en herkennen van het audiosignaal zonder problemen. Idem bij een iPhone 16. De prijstelling is heel aantrekkelijk en je krijgt zoals gezegd heel wat waar en veelzijdigheid voor jouw geld. In dit marktsegment is de waardering van een dikke 9 wel op zijn plaats.
Prijzen & Info
RØDE Micro Wireless Camerakit € 199,-
Mafico, www.mafico.nl
Reacties (0)