Prime Video krijgt als eerste HDR10+ ADVANCED – en dat zegt meer over Dolby dan over Samsung

Vanaf augustus rolt Prime Video wereldwijd HDR10+ ADVANCED uit voor ondersteunde titels. De dienst is daarmee de eerste streamingdienst ter wereld die de nieuwe variant ondersteunt, en Samsung-tv’s uit 2026 zijn de eerste toestellen die er iets mee kunnen. Dat is geen toeval: Samsung is medebedenker van HDR10+ en de partij die er het hardst aan trekt.

Wat is er nieuw?

Twee dingen. Enhanced Overall Brightness gebruikt uitgebreidere metadata om de piekhelderheid van moderne premium-tv’s daadwerkelijk te benutten, met AI-gestuurde tone mapping die donkere scènes niet dichtsmeert. Dat is een reëel probleem: HDR-content wordt nog altijd gemasterd op referentieschermen die minder hard kunnen dan de tv die je vandaag koopt, waardoor je toestel moet gokken wat de maker bedoelde.

Interessanter is Intelligent Motion Smoothing. Bewegingsinterpolatie is jarenlang het meest verguisde menu-item in tv-land geweest – het beruchte soap-opera-effect waar filmmakers zich publiekelijk tegen hebben uitgesproken. Samsung en Amazon draaien het nu om: in plaats van dat je tv per ongeluk alles glad strijkt, bepaalt metadata per scène hoeveel bewegingsverwerking gewenst is. Speelfilms houden hun filmische cadans, een voetbalwedstrijd wordt vloeiend. Als dat werkt zoals beloofd, is dat de eerste keer dat motion smoothing een functie wordt in plaats van een instelling die je meteen uitzet.

De olifant in de kamer

Wat het persbericht netjes onvermeld laat: dit is opnieuw een zet in de loopgravenoorlog met Dolby Vision. Samsung ondersteunt Dolby’s formaat al jaren principieel niet en zet in op HDR10+, dat royaltyvrij is. Prime Video ondersteunt beide, dus daar hoeft niemand te kiezen – maar voor de kijker betekent het wel dat de beste beeldkwaliteit afhangt van welk merk er in de woonkamer hangt.

Het ecosysteem is inmiddels niet klein: 183 deelnemende bedrijven en ruim 22.000 gecertificeerde producten. Toch is de doelgroep vandaag piepklein. Je hebt een Samsung-tv uit 2026 nodig, plus een titel die daadwerkelijk in HDR10+ ADVANCED is aangeleverd. Hoeveel dat er zijn, laten beide partijen in het midden.

Voor wie dit jaar een Samsung koopt is dit een nette gratis upgrade. Voor iedereen anders is het vooral iets om in de gaten te houden: als LG, Sony of Netflix aanhaken, wordt HDR10+ ADVANCED een standaard. Doen ze dat niet, dan is het over een jaar een voetnoot in het Samsung-menu.