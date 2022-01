Streamingtips #2 – Hotel Transylvania, Snowden en The Eternals

How I Fell in Love with a Gangster (Netflix)

Netflix zet veel in op buitenlandse titels de laatste tijd en dat is helemaal geen slecht idee, zo bewezen onder andere Elite, La Casa de Papel en Squid Game. How I Fell in Love with a Gangster is interessant omdat het eens niet gaat over Amerikaanse bandieten, maar de opkomst van Nikodem ‘Nikoś’ Skotarczak, een van de grootste Poolse gangsters ooit. Dit waargebeurde verhaal wordt bovendien verteld vanuit een verfrissend perspectief.