Streamingtips #13 – Tetris, Succession en Roadkill

Succession (HBO Max)

Het is één van de meest gehypte producties van HBO Max, maar hij loopt nu tot zijn einde. Het nieuwe seizoen is meteen het laatste seizoen, dus geniet ervan nu het nog kan. In Succession volgen we een mediamagnaat die van plan is om zijn hoge positie op te geven. De opvolger? Misschien wel één van zijn kinderen, die vervolgens alles in de strijd gooien om die rol maar te krijgen. Maar, in hoeverre heeft hij er zelf nog iets over te zeggen? Succession klinkt in de dop niet als een enorm spannende, toffe serie, maar het is zo goed geschreven, dat je aan de buis gekluisterd zal zitten.