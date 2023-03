Streamingtips #10 – Outlander, Luther: Fallen Sun en Still Alice

Still Alice (Amazon Prime Video)

Leven met Alzheimer is niet makkelijk. Voor de patiënt niet, maar ook niet voor de mensen om hem of haar heen. Dat leren we ook in Still Alice, al is het hier niet iemand die al ouder is, maar juist een jonge vrouw die haar leven helemaal op een rijtje had. Julianne Moore speelt de sterren van de hemel en verdiende een Oscar voor dit emotionele, heftige verhaal over een ziekte waar bijna iedereen op een bepaalde manier wel mee in aanraking komt in zijn leven.