Sony stelt verkoopdoelen PlayStation VR2 bij: vr-headset te duur?

De verkoop van de virtualrealityheadset PlayStation VR2 gaat nog niet helemaal van een leien dakje als we Bloomberg en onderzoeksbureau IDC mogen geloven. Sony zou de verkoopdoelen zelfs naar beneden bijgesteld hebben, alhoewel Sony zelf zegt geen verkoopdoelen bekendgemaakt te hebben.

Is de PlayStation VR2 te duur?

Volgens Bloomberg vallen de verkoopcijfers flink tegen. De verwachting was dat Sony in de maand maart van dit jaar ongeveer twee miljoen exemplaren van de vr-headset zou produceren. Inmiddels zijn de verwachte leveringen in deze maand op een miljoen blijven steken. Dat is de helft minder dan verwacht. Volgens onderzoeksbureau IDC spelen de moeilijke economische omstandigheden van dit moment een grote rol. Consumenten geven niet zomaar 600 euro uit voor een nieuw speeltje wanneer de kosten voor de boodschappen, energie en verdere levensonderhoud zo duur zijn geworden. Daarnaast heb je ook nog een PlayStation 5 nodig, waardoor het gezamenlijke bedrag boven de 1000 euro uitkomt. En dat geven mensen tegenwoordig niet meer zo snel uit. Het onderzoeksbureau stelt dan ook dat Sony de prijs van de PlayStation VR2 drastisch moet verlagen om een mogelijke flop te voorkomen.

In onze review van de PlayStation VR2 was Wesley lovend over de hardware, de veelzijdige controllers en de makkelijke installatie. Het is veel meer een toegankelijk product ten opzichte van de eerste generatie en de potentie is duidelijk zichtbaar. Wel valt het gebrek aan nieuwe ervaringen op en is het echt nog wachten op de goede games. Tot op heden zijn de nieuwe games vooral veredelde demo’s.