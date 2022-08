Retroconsole Sega Mega Drive Mini 2 komt 27 oktober naar Europa

Het is niet de eerste keer dat er een mini-versie van de Mega Drive gelanceerd wordt. Enkele jaren geleden verscheen namelijk de eerste versie met 42 games aan boord. De aankomende Sega Mega Drive Mini 2 doet daar een schepje bovenop met 61 games. Dit heeft Sega bekendgemaakt via Twitter.

Welcome To The Next Level! MEGA happy to confirm Mega Drive Mini 2 (Europe) arrives on October 27th, same day as Genesis Mini 2 (NA)! Here’s the full list of 60 (+1) games, including all-new ports, previously unreleased, and SEGA CD titles!#SEGA #GenesisMini2 #MegaDriveMini2 pic.twitter.com/bBuFCWO8Nm — SEGA (@SEGA) August 19, 2022

Games op de Sega Mega Drive Mini 2

De Sega Mega Drive Mini 2 komt met de volgende lijst aan games

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest for the Darkstar

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

RAINBOW ISLANDS -EXTRA-

Ranger-X

Ristar

ROLLING THUNDER 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

SPLATTERHOUSE 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

SUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERS

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Ecco the Dolphin (Sega CD)

Ecco: The Tides of Time (Sega CD)

Final Fight CD (Sega CD)

Mansion of Hidden Souls (Sega CD)

NIGHT STRIKER (Sega CD)

Night Trap (Sega CD)

Robo Aleste (Sega CD)

Sewer Shark (Sega CD)

Shining Force CD (Sega CD)

SILPHEED (Sega CD)

Sonic CD (Sega CD)

THE NINJA WARRIORS (Sega CD)

Devi & Pii (Special Content)

Fantasy Zone (Special Content)

Space Harrier II + Space Harrier (Special Content)

Spatter (Special Content)

Star Mobile (Special Content)

Super Locomotive (Special Content)

VS Puyo Puyo Sun (Special Content)

Prijs en beschikbaarheid

De Sega Mega Drive Mini 2 lanceert ook in de Verenigde Staten, daar onder de naam Genesis Mini 2. De lijst met games is identiek en de prijs is 99 dollar. Wat de retroconsole precies gaat kosten in Europa is nog onduidelijk, maar we houden rekening met ongeveer 99 euro.