NLZiet introduceert nieuw abonnement met extra zenders

Bij NLZiet kijk je naar je favoriete tv-programma’s zonder dat je een traditioneel tv-abonnement nodig hebt. Vandaag introduceert de Nederlandse streamingdienst een nieuw abonnement. Naast het NLZiet abonnement waar je de beste series en programma’s van de NPO, RTL, KIJK en de regionale omroepen kunt kijken is daar nu ook het NLZiet Extra-abonnement. Naast de 38 tv-zenders uit het normale abonnement krijg je hier namelijk nog tien extra zenders bij voor een totaal van 48 zenders.

Dit zijn de tien nieuwe zenders bij NLZiet Extra

De tien extra zenders van het NLZiet Extra-abonnement zijn de volgende:

BBC First

BBC One

BBC Two

BBC World News

BBC Entertainment

History Channel

Crime+ Investigation

E Entertainment

Curiosity

Euronews

Het normale abonnement op de Nederlandse streamingdienst kost 7,95 euro per maand. Het nieuwe NLZiet Extra-abonnement kost 9,95 euro per maand.

Over NLZiet

Bij NLZiet kijk je live én on demand naar al je favoriete tv-programma’s, series, films en documentaires. Je kijkt via je telefoon of tablet of op je tv via Chromecast, Apple TV, Android TV, Fire TV, de smart-tv app of via een browser op een computer. Je kijkt standaard naar 38 zenders van de Nederlandse tv in één app. Je kijkt dus tv via internet en hebt geen kabel of externe kastjes nodig.

