NLZIET heeft grote storing: live kijken werkt niet

Gisteren werd duidelijk dat NLZIET grote problemen heeft met de live-kanalen. Je kunt dus als gebruiker niet live naar de tv kijken via NLZIET. Volgens het bedrijf ligt de oorzaak bij een defect netwerkonderdeel. Deze levert de signalen voor vrijwel alle Nederlandse tv-aanbieders. Het vervangen van dit onderdeel zou de grote oplossing moeten zijn, zo werd gisteravond gezegd. Hier werd echter nog even mee gewacht omdat dit voor alle afnemers een groter risico op storingen zou opleveren.

Helaas heeft dit nog niet geholpen, want vanmorgen werd duidelijk dat het niet gelukt is om het netwerk volledig te herstellen. De livestreams werken dus nog altijd niet. Inmiddels is NLZIET bezig met het opzetten van een alternatieve route.

Ben je nu bang om je favoriete programma’s te missen en kijk je graag via NLZIET? Geen zorgen. Het on demand-aanbod komt van andere aanbieders als de NPO, RTL en KIJK. De meeste live-programma’s zijn kort na de uitzending namelijk gewoon beschikbaar. Je kunt dus alsnog gewoon tv kijken, maar met enige vertraging. Wanneer de storing met live-tv wordt opgelost is nog niet duidelijk. Er wordt op dit moment druk gewerkt om de storing te verhelpen.

