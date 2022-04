NLZiet biedt klanten na storing een gratis week kijken

Streamingdienst NLZiet kampte vorige week in totaal 24 uur met een storing en komt de gedupeerde klanten tegemoet. Nu de dienst weer helemaal up and running is kunnen klanten een week gratis NLZiet kijken.

De Nederlandse streamingdienst is voor veel mensen die de kabel hebben doorgeknipt een belangrijke, omdat hierop de programma’s van 37 Nederlandse televisiezenders te zien zijn. Dat de dienst haperde en offline was voor ongeveer 24 uur was dan ook vervelend, waarop de dienst heeft besloten om de getroffen klanten te compenseren door ze de mogelijkheid te geven een week gratis NLZiet te gebruiken.

In tegenstelling tot de berichtgeving in diverse media deze ochtend is er geen sprake van een storing bij NLZIET en zijn alle kanalen gewoon te bekijken. De storing is op 01-04 gelukkig verholpen. Replay voor de storingsperiode kan niet hersteld worden. — NLZIET (@NLziet) April 4, 2022

Een week gratis NLZiet

Normaliter betalen klanten 7,95 euro per maand voor toegang en nu wordt dat waarschijnlijk dus een weekje opgeschort, terwijl ze toch kunnen blijven kijken. NLZiet heeft klanten een e-mail gestuurd met daarin de knop om die gratis week aan te vragen, mochten ze gedupeerd zijn. Het kiest er dus niet voor om alle klanten een week gratis NLZiet te geven: je moet er wel zelf iets voor doen.

Er is nog wel een los eindje, want alle televisieprogramma’s die tijdens de storing beschikbaar moesten komen, die zijn niet beschikbaar om terug te kijken (ook wel bekend als een replay). Sommige programma’s zijn nog wel binnen de on-demand-optie van de streamingdienst beschikbaar, maar dus lang niet alle programma’s.

Storing lag bij leverancier

Dat alles komt omdat de storing niet lag aan NLZiet, maar aan het bedrijf dat de streams faciliteert. Hier waren technische werkzaamheden aan een kapot netwerkdeel die helaas uitliepen. Hierdoor is er ook geen opname gemaakt van de streams en kunnen ze dus niet via replay alsnog worden bekeken.

NLZiet kun je bekijken op je telefoon of tablet, of via Chromecast, Apple TV, Android TV, Fire TV, de smart tv-app of via een internetbrowser. De dienst werkt via internet, waardoor er geen aparte kastjes nodig zijn of tv-kabel. Het is één van de vele streamingdiensten die we inmiddels rijk zijn in Nederland. We maakten daar recent een optekening van in het artikel ‘Zoveel keuze: welke streamingdienst moet je kiezen?‘