NLZiet wordt duurder: dit betaal je nu voor het abonnement

NLZiet maakt in een mail naar bestaande klanten duidelijk dat de prijs voor het maandabonnement omhoog gaat. Voorheen betaalde je 7,95 euro per maand en vanaf nu is het zo dat nieuwe klanten 8,95 euro voor het maandabonnement gaan betalen. Omdat bedrijven niet zomaar prijzen mogen verhogen zonder klanten daar op tijd van op de hoogte te brengen, krijgen bestaande klanten het abonnement nog tegen de oude prijs.

NLZiet verhoogt prijs van maandabonnement

Dat betekent dat voor de maanden maart en april nog het oude tarief geldt. Maar vanaf mei is het zo dat ook reeds betalende klanten meer gaan betalen. Dat gaat geheel automatisch en daar hoef je niets voor te doen. Ook de prijs van het uitgebreide pakket gaat omhoog met één euro. Die blijft dus gewoon drie euro per maand duurder dan het basisabonnement en kost 10,95 euro.

Dat uitgebreidere abonnement biedt toegang tot tien extra zenders, bovenop het bestaande aanbod van 38 kanalen. Het gaat om de zenders BBC First, BBC One, BBC Two, BBC Entertainment, BBC World News, History Channel, Crime + Investigation, E Entertainment, Curiosity en Euronews.

Daarnaast is er nog een verandering aangekondigd. Kijkers kunnen vanaf nu namelijk ook een jaarabonnement nemen op de videostreamingdienst. Je bent dan wel in één keer veel geld kwijt. Maar als je dat bedrag omrekent naar een prijs per maand, dan ben je weer goedkoper uit. Een jaarabonnement op het basispakket kost je 95,40 euro. Wanneer je dat bedrag deelt door twaalf maanden, dan kom je uit op de oude prijs van 7,95 euro per maand.

Datzelfde geldt overigens voor het jaarabonnement op de uitgebreide versie. Die kost 119,40 euro oftewel 9,95 euro per maand. Met een abonnement op deze dienst kun je onder meer live-tv kijken en tv-programma’s terugkijken. De programma’s blijven een jaar lang beschikbaar. NLZiet is een samenwerking tussen NPO, RTL en KIJK.