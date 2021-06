Netflix werkt aan verschillende projecten met betrekking tot games

Videostreamingdienst Netflix heeft onder meer bevestigd dat er een spin-off-serie komt van de hitanime Castlevania, gebaseerd op een game van uitgever Konami. De serie speelt zich af in hetzelfde universum als de onlangs afgesloten serie Castlevania en legt dit keer de nadruk op Richter Belmont en Maria Renard tijdens de Franse revolutie. Richter is een afstammeling van Sophie en Trevor.

The Castlevania Universe is getting even bigger. An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Netflix deelt nieuws over gameprojecten

Er is ook nieuws gedeeld over de aankomende Resident Evil-serie. Acteur Lence Reddick speelt de bad guy Albert Wesker. Reddick speelde eerder in The Wire en Bosch en was ook te zien als de concierge in de John Wick-films. De maker van die filmfranchise, Derek Kolstad, schrijft afleveringen voor de Netflix-serie van Splinter Cell. Dat is dan weer een gameserie van uitgever Ubisoft. In het eerste seizoen, bestaande uit acht afleveringen, volgen we Sam Fischer. Hij is een US Navy Seal, werkzaam voor de Third Echelon-afdeling.

Here’s your first look at the Splinter Cell animated series, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game. Derek Kolstad, creator of the John Wick franchise, is onboard to write the series.

#GeekedWeek pic.twitter.com/c3vjJV0wfR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Verder werkt Netflix aan een animatieserie gebaseerd op de videogamefranchise Far Cry. Het creatieve team voor dit project wordt nog samengesteld. Tot slot heeft de videostreamingdienst de eerste beelden gedeeld van de serie die gebaseerd is op League of Legends en de animatieserie gebaseerd op de bikkelharde game Cuphead.