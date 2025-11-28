Reviews Beeld Oled tv's Beoordeling 8.5

Review: Panasonic TV-55Z90BE6 (Z90B-serie) oled tv

28 november 2025 + 10 minuten 0 Reacties
Panasonic-55Z90B-lifestyle

De Panasonic TV-55Z90BE6 mikt op een plaats in het premium OLED-segment, net onder de topmodellen. Hij is uitgerust met een standaard OLED-paneel, ruime HDR-ondersteuning, een relatief krachtige audio-oplossing, flink wat gamerfeatures en Fire TV. De belangrijkste vraag is of het stevige prijsetiket te rechtvaardigen is.

Panasonic

Panasonic TV-55Z90BE6 – Algemeen overzicht

  • Design: Dit is het archetypische Panasonic design: zwart, minimalistisch, en uitstekend afgewerkt. Het OLED-scherm is hyperslank, maar aan de achterzijde loopt de behuizing bijna tot aan de schermrand, zodat zijn profiel van 58mm diep toch zichtbaar is. Vooraan valt de luidsprekergrille op onderaan het scherm. Ook dit model staat op een draaivoet.

  • Aansluitingen: 4x HDMI (2x v2.1 48Gbps, 2x v2.0 18GBps, ARC/eARC, ALLM, 4K144 HFR, VRR), 3x USB, 1x optisch digitaal uit, 1x hoofdtelefoon/subwoofer, 3x antenne, 1x Ethernet, WiFi 5, Bluetooth, Airplay2.

  • Gaming: De Z90B heeft een input-lag van 10,2ms (met de 60Hz Refresh Mode geactiveerd, anders is het 4-5ms meer) in 4K60 en 5,8ms in 2K120, gemeten in de True Game-beeldmode. Hij ondersteunt AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync voor VRR, en de maximale input is 4K aan 144Hz (enkel voor PC, op spelconsoles maximaal 4K120). Slechts twee van de vier HDMI-poorten leveren de 48Gbps die nodig is voor 4K144, en een daarvan levert ARC/eARC. Gamers met meerdere bronnen én een soundbar houden daarom maar één 4K144-capabele poort over.
  • Smart tv: We vermoeden dat Panasonic vooral omwille van de VS-markt voor Fire TV heeft gekozen, en dat merk je wel. Meer info vind je in ons artikel over Fire TV. Het internationaal app-aanbod is goed, en in Nederland is er een degelijke selectie beschikbaar. In België ontbreken helaas alle lokale diensten, een zwaar minpunt. De tv ondersteunt Apple Airplay2 maar geen Google Cast, al kan je wel YouTube en Netflix casten. Fire TV biedt in de aanbevelingen (opvallend) veel content aan uit Prime Video. Wie op zijn privacy gesteld is, doet er goed aan om in de Privacy-instellingen na te gaan hoe je tracking maximaal uitschakelt

  • Afstandsbediening: Dit is dezelfde afstandsbediening als op de Z95B. Het begint op te vallen dat Panasonic bijna als enige vasthoudt aan een grote, klassiek aanvoelende afstandsbediening. Die heeft weliswaar wat goede punten. De toetsaanslag is licht, de remote ligt aangenaam in de hand, er zijn zes sneltoetsen voor streaming apps, en een My App-toets die je toekent aan een app of selecte functie naar keuze. De ‘Picture’-toets gebruik je om snel van beeldmode te wisselen. Het enige minpunt, behalve dan zijn gedateerde stijl, is dat de afstandsbediening zo groot is dat je voor sommige toetsen je hand moet verplaatsen.

Panasonic TV-55Z90BE6 - Beeldverwerking

Met exact dezelfde HCX Pro AI Processor MK II die we eerder al testten in de Z95B is het geen verrassing dat de resultaten erg op elkaar lijken. Dat is goed nieuws, want de processor laat bijzonder weinig zwakke punten optekenen. De belangrijkste opmerking is dat blokvorming (een gevolg van te sterke videocompressie) effectief wegwerken vereist dat je de ruisonderdrukking in de ‘mid’ stand zet, de ‘min’ stand levert te weinig resultaat. Ook voor ‘Vloeiende Schakering’ geldt die opmerking, in de laagste stand blijven kleurstroken in zachte gradiënten vaak zichtbaar. Dat je dan wat minimaal detail opgeeft moet je erbij nemen. Blijf wel weg van de hoogste instelling, die is te agressief en wist te veel detail.

Deinterlacing, upscaling en ruisonderdrukking voor willekeurige ruis leveren prima resultaten. Met ‘Resolutie Remasteren’ kan je HD-materiaal zelfs wat extra detail geven. Doe dat echter niet met dvd’s, want dan riskeer je te veel beeldfouten te accentueren.

Sport en games, en in mindere mate films, halen voordeel uit een paneel met goede bewegingsscherpte, zodat detail goed zichtbaar blijft als de actie op het scherm snel voorbij zoeft. Op dat vlak zijn OLED-panelen, en dus ook de Z90B, bijzonder goed. Eventuele ‘judder’, het typische gestotter van het beeld als de camera snel beweegt, elimineer je met “Intelligent Frame Creation”. Voor sport mag je dat zeker op maximum zetten. Bij filmbeelden is het gestotter vaak nog sterker omdat de bron 24fps is, maar sommige mensen prefereren dat. Voor wat meer vloeiend beeld kan je experimenteren welke stand je verkiest. De processor laat zelfs in de hoogste stand geen steken vallen, en beperkt beeldartefacten tegen een complexe achtergrond goed.

Panasonic TV-55Z90BE6 - Beeldkwaliteit

De Z90B is voorzien van een standaard OLED evo-paneel (onder de Panasonic naam Master OLED Pro). Het heeft een goede, ruime kijkhoek en weert reflecties meer dan behoorlijk, zolang ze niet te sterk zijn. Rechtstreeks invallend sterk licht moet je vermijden. Het paneel had een uitstekende uniformiteit in donkere en in heldere beelden.

Panasonic biedt heel wat beeldmodes, meer dan we echt nuttig vinden, maar een aantal zijn zeker het proberen waard: True Cinema, Cinema, Professional 1 en uiteraard Filmmaker Mode. Die laatste heeft onze voorkeur, al verschillen de andere modes maar erg beperkt van Filmmaker Mode. Het enige aandachtspunt is dat je de Verlichtingssterkte in SDR Filmmaker Mode wat hoger mag zetten, naar bijvoorbeeld 70. Activeer dan ook de lichtsensor, zo is het beeld voldoende helder bij meer omgevingslicht maar niet te sterk als je kijkt bij verduistering. De Filmmaker Mode was op dit model uitmuntend goed gekalibreerd, en je mag dat gerust als een referentie beschouwen. Donkere scènes tonen bijzonder mooi schaduwdetail, en in heldere beelden heeft de Z90B een perfecte kleurweergave. Op een volledig wit beeld in SDR haalt de Z90B 202 nits, de LG C5 is wat helderder (265 nits).

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-SDR-page-001

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-SDR-page-003

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-SDR-page-004

Wil je toch iets meer schaduwdetail omdat je vaak bij veel licht kijkt, geef ‘Dark Detail’ dan een kleine boost. De AI-beeldmode is een optie als je de processor volledig vertrouwt om het beeld te optimaliseren. De processor gaat niet te sterk om met alle aanpassingen, in dat opzicht is het resultaat zelfs redelijk goed. We zouden enkel de kleurtemperatuur wat warmer zetten.

Panasonic TV-55Z90BE6 - HDR

De Z90B moet zich meten met toestellen zoals de LG C5 en de Philips OLED810, en het doet dat met succes. De piekhelderheid is opvallend goed, op het 10%-venster meten we 1316 nits in HDR10 Filmmaker Mode, op het volledig wit scherm 220 nits. Daarmee zet de Panasonic zich aan de leiding van de groep. In dagelijks gebruik zullen de verschillen echter heel klein zijn. De Average Brightness Limiter (ABL) zal af en toe moeten ingrijpen, op dat vlak zijn toestellen zoals de Z95B of LG G5 met een piekhelderheid van rond de 300 nits op volledig wit beeld beter.

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-HDR-page-001

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-HDR-page-002

Het kleurbereik haalt 72,4% Rec.2020 en 98,3% P3, waardes die we al enkele tijd zien bij alle OLED-schermen en voldoende voor knappe HDR-beelden. De Z90B ondersteunt bovendien HDR10+ Adaptive en Dolby Vision IQ. Dat betekent dat je altijd het best mogelijke formaat bekijkt.

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-HDR-page-003

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-HDR-page-004

Hoe interpreteer ik deze metingen? Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic-55Z90B-HDR-page-005

We konden het verwachten na de knappe prestaties van de Z95B blijkt ook de Z90B een schot in de roos. De HDR10 Filmmaker Mode is uitstekende gekalibreerd. De processor geeft voor heldere kleuren een beetje voorrang aan nauwkeurige kleurweergave ten koste van wat helderheid, maar dat valt op in de metingen, niet tijdens het kijken. Hij heeft uitstekend schaduwdetail, zelfs in de erg moeilijke House of the Dragon strandscène zijn er veel nuances en een vleugje kleur zichtbaar. Kijk je bij erg veel omgevingslicht dan kan ook hier de ‘Dark Detail’ instelling de donkere details beter zichtbaar maken. Heldere beelden bewaren erg goed het witdetail, enkel in de allerhelderste tinten verliezen kleuren wat intensiteit, dat is typisch voor dit type OLED. In praktijk is de impact daarvan beperkt. Kortom, een uitstekende HDR-ervaring.

Review-apparatuur

Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

Panasonic TV-55Z90BE6 – Geluidskwaliteit

De 2.1-kanaals configuratie van 60W is relatief krachtig voor tv’s in dit segment. En we horen dat ook bij de luistertesten. De Z90B kan behoorlijk wat volume leveren alvorens je toch wat vervorming insluipt. De woofermodule in de rug zorgt voor een goede basondersteuning, voor muziek leek ons dat ruim ok zeker als je gebruik maakt van de muziek audiopreset. Je kan indien gewenst een externe subwoofer aansluiten om films net dat beetje extra bas te geven. De tv ondersteunt Dolby Atmos, maar geen DTS. Denk eraan dat je dus ook geen DTS kunt doorvoeren via ARC/eARC naar bijvoorbeeld een soundbar. In dat geval moet je de bron rechtstreeks op je soundbar aansluiten. De stereo luidsprekers staan naar voor gericht en dat zorgt voor een mooie stereoscheiding en een hoorbaar surroundeffect.

Panasonic TV-55Z90BE6 – Conclusie

De Panasonic TV-55Z90BE6 lijkt in veel opzichten op zijn grote broer, de Z95B, en deelt dan ook veel van de plus- en minpunten. Het is onbegrijpelijk dat Fire TV geen enkele Belgische app bevat, voor Nederland is de ondersteuning gelukkig wel beter. Van de andere minpunten tillen we alleen erg zwaar aan de prijs. Die is bijzonder hoog vergeleken met de concurrenten, en we zien ons verplicht dat te reflecteren in de score. Aan een veel scherpere prijs zou deze beter scoren en haal je een televisie met bijzonder mooie beeldkwaliteit in huis. De ruime HDR-ondersteuning, goede beeldverwerking en knappe kalibratie zorgen voor prachtige beelden. Ook voor gamers is de Z90B met zijn lage input-lag en ruime featureset een prima keuze. Fire TV levert de belangrijkste internationale streamingdiensten en goede audioprestaties ronden het plaatje af.

8.5

Beoordeling
Panasonic TV-55Z90BE6

Pluspunten
  • Uitstekende piekhelderheid
  • Zeer goed schaduwdetail
  • Referentieniveau kalibratie in Filmmaker Mode, SDR en HDR
  • Ondersteunt Dolby Vision IQ met Precision Detail en HDR10+
  • Uitstekende beeldverwerking
  • Zeer goede bewegingsscherpte
  • Prima audio
  • HDMI 2.1 met ruime gamerfeatures en lage input-lag
  • Fire TV, Airplay 2 en Mirroring
Minpunten
  • Prijs
  • Geen enkele Belgische app beschikbaar
  • Processor heeft moeite met kleurbanden wegwerken
  • Geen DTS-ondersteuning

Beoordeling Panasonic TV-55Z90BE6

De Panasonic TV-55Z90BE6 lijkt in veel opzichten op zijn grote broer, de Z95B, en deelt dan ook veel van de plus- en minpunten. Het is onbegrijpelijk dat Fire TV geen enkele Belgische app bevat, voor Nederland is de ondersteuning gelukkig wel beter. Van de andere minpunten tillen we alleen erg zwaar aan de prijs. Die is bijzonder hoog vergeleken met de concurrenten, en we zien ons verplicht dat te reflecteren in de score. Aan een veel scherpere prijs zou deze beter scoren en haal je een televisie met bijzonder mooie beeldkwaliteit in huis. De ruime HDR-ondersteuning, goede beeldverwerking en knappe kalibratie zorgen voor prachtige beelden. Ook voor gamers is de Z90B met zijn lage input-lag en ruime featureset een prima keuze. Fire TV levert de belangrijkste internationale streamingdiensten en goede audioprestaties ronden het plaatje af.

Reacties (0)

Lees meer

draagbare projectors Beeld
Tips en advies Beeld Projectors 16 augustus 2025

Draagbare projectors voor in huis: waar moet je aan denken?

16 augustus 2025
Avatar-3D Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 07 november 2025

Streamingtips #45 – Black Bag, Frankenstein en meer

07 november 2025
Husqvarna Nera 2025 Smarthome
Nieuws Smarthome Tuin en terras 21 oktober 2025

Grasmaaier ziet nu wat hij doet: Husqvarna introduceert slimme NERA-modellen met AI

21 oktober 2025
ADV
Gesponsord 08 augustus 2025

Van Instagram naar eigen platform, waarom creators hun eigen websites lanceren (ADV)

08 augustus 2025
ikea_header Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 26 november 2025

IKEA en Teklan lanceren kleurrijke bluetoothspeakers

26 november 2025
DM 163 1 Audio
Music Emotion Audio 09 mei 2025

Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2025

09 mei 2025
Hisense prijsvraag Beeld
Acties Beeld Lcd led tv's 15 november 2025

Win een Hisense 55E7Q PRO QLED Gaming TV t.w.v. 849 euro!

15 november 2025
switchbot-lock-ultra-review-1 Smarthome
Reviews Smarthome Veiligheid en beveiliging 01 juni 2025

Review: SwitchBot Lock Ultra – betrouwbaar en modern

01 juni 2025