Review: Panasonic TV-55Z90BE6 (Z90B-serie) oled tv

Panasonic TV-55Z90BE6 - Beeldverwerking

Met exact dezelfde HCX Pro AI Processor MK II die we eerder al testten in de Z95B is het geen verrassing dat de resultaten erg op elkaar lijken. Dat is goed nieuws, want de processor laat bijzonder weinig zwakke punten optekenen. De belangrijkste opmerking is dat blokvorming (een gevolg van te sterke videocompressie) effectief wegwerken vereist dat je de ruisonderdrukking in de ‘mid’ stand zet, de ‘min’ stand levert te weinig resultaat. Ook voor ‘Vloeiende Schakering’ geldt die opmerking, in de laagste stand blijven kleurstroken in zachte gradiënten vaak zichtbaar. Dat je dan wat minimaal detail opgeeft moet je erbij nemen. Blijf wel weg van de hoogste instelling, die is te agressief en wist te veel detail.

Deinterlacing, upscaling en ruisonderdrukking voor willekeurige ruis leveren prima resultaten. Met ‘Resolutie Remasteren’ kan je HD-materiaal zelfs wat extra detail geven. Doe dat echter niet met dvd’s, want dan riskeer je te veel beeldfouten te accentueren.

Sport en games, en in mindere mate films, halen voordeel uit een paneel met goede bewegingsscherpte, zodat detail goed zichtbaar blijft als de actie op het scherm snel voorbij zoeft. Op dat vlak zijn OLED-panelen, en dus ook de Z90B, bijzonder goed. Eventuele ‘judder’, het typische gestotter van het beeld als de camera snel beweegt, elimineer je met “Intelligent Frame Creation”. Voor sport mag je dat zeker op maximum zetten. Bij filmbeelden is het gestotter vaak nog sterker omdat de bron 24fps is, maar sommige mensen prefereren dat. Voor wat meer vloeiend beeld kan je experimenteren welke stand je verkiest. De processor laat zelfs in de hoogste stand geen steken vallen, en beperkt beeldartefacten tegen een complexe achtergrond goed.