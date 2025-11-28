Review: Panasonic TV-55Z90BE6 (Z90B-serie) oled tv

Panasonic TV-55Z90BE6 - Beeldverwerking
Met exact dezelfde HCX Pro AI Processor MK II die we eerder al testten in de Z95B is het geen verrassing dat de resultaten erg op elkaar lijken. Dat is goed nieuws, want de processor laat bijzonder weinig zwakke punten optekenen. De belangrijkste opmerking is dat blokvorming (een gevolg van te sterke videocompressie) effectief wegwerken vereist dat je de ruisonderdrukking in de ‘mid’ stand zet, de ‘min’ stand levert te weinig resultaat. Ook voor ‘Vloeiende Schakering’ geldt die opmerking, in de laagste stand blijven kleurstroken in zachte gradiënten vaak zichtbaar. Dat je dan wat minimaal detail opgeeft moet je erbij nemen. Blijf wel weg van de hoogste instelling, die is te agressief en wist te veel detail.
Deinterlacing, upscaling en ruisonderdrukking voor willekeurige ruis leveren prima resultaten. Met ‘Resolutie Remasteren’ kan je HD-materiaal zelfs wat extra detail geven. Doe dat echter niet met dvd’s, want dan riskeer je te veel beeldfouten te accentueren.
Sport en games, en in mindere mate films, halen voordeel uit een paneel met goede bewegingsscherpte, zodat detail goed zichtbaar blijft als de actie op het scherm snel voorbij zoeft. Op dat vlak zijn OLED-panelen, en dus ook de Z90B, bijzonder goed. Eventuele ‘judder’, het typische gestotter van het beeld als de camera snel beweegt, elimineer je met “Intelligent Frame Creation”. Voor sport mag je dat zeker op maximum zetten. Bij filmbeelden is het gestotter vaak nog sterker omdat de bron 24fps is, maar sommige mensen prefereren dat. Voor wat meer vloeiend beeld kan je experimenteren welke stand je verkiest. De processor laat zelfs in de hoogste stand geen steken vallen, en beperkt beeldartefacten tegen een complexe achtergrond goed.
Panasonic TV-55Z90BE6 - Beeldkwaliteit
De Z90B is voorzien van een standaard OLED evo-paneel (onder de Panasonic naam Master OLED Pro). Het heeft een goede, ruime kijkhoek en weert reflecties meer dan behoorlijk, zolang ze niet te sterk zijn. Rechtstreeks invallend sterk licht moet je vermijden. Het paneel had een uitstekende uniformiteit in donkere en in heldere beelden.
Panasonic biedt heel wat beeldmodes, meer dan we echt nuttig vinden, maar een aantal zijn zeker het proberen waard: True Cinema, Cinema, Professional 1 en uiteraard Filmmaker Mode. Die laatste heeft onze voorkeur, al verschillen de andere modes maar erg beperkt van Filmmaker Mode. Het enige aandachtspunt is dat je de Verlichtingssterkte in SDR Filmmaker Mode wat hoger mag zetten, naar bijvoorbeeld 70. Activeer dan ook de lichtsensor, zo is het beeld voldoende helder bij meer omgevingslicht maar niet te sterk als je kijkt bij verduistering. De Filmmaker Mode was op dit model uitmuntend goed gekalibreerd, en je mag dat gerust als een referentie beschouwen. Donkere scènes tonen bijzonder mooi schaduwdetail, en in heldere beelden heeft de Z90B een perfecte kleurweergave. Op een volledig wit beeld in SDR haalt de Z90B 202 nits, de LG C5 is wat helderder (265 nits).
Wil je toch iets meer schaduwdetail omdat je vaak bij veel licht kijkt, geef ‘Dark Detail’ dan een kleine boost. De AI-beeldmode is een optie als je de processor volledig vertrouwt om het beeld te optimaliseren. De processor gaat niet te sterk om met alle aanpassingen, in dat opzicht is het resultaat zelfs redelijk goed. We zouden enkel de kleurtemperatuur wat warmer zetten.
Panasonic TV-55Z90BE6 - HDR
De Z90B moet zich meten met toestellen zoals de LG C5 en de Philips OLED810, en het doet dat met succes. De piekhelderheid is opvallend goed, op het 10%-venster meten we 1316 nits in HDR10 Filmmaker Mode, op het volledig wit scherm 220 nits. Daarmee zet de Panasonic zich aan de leiding van de groep. In dagelijks gebruik zullen de verschillen echter heel klein zijn. De Average Brightness Limiter (ABL) zal af en toe moeten ingrijpen, op dat vlak zijn toestellen zoals de Z95B of LG G5 met een piekhelderheid van rond de 300 nits op volledig wit beeld beter.
Het kleurbereik haalt 72,4% Rec.2020 en 98,3% P3, waardes die we al enkele tijd zien bij alle OLED-schermen en voldoende voor knappe HDR-beelden. De Z90B ondersteunt bovendien HDR10+ Adaptive en Dolby Vision IQ. Dat betekent dat je altijd het best mogelijke formaat bekijkt.
We konden het verwachten na de knappe prestaties van de Z95B blijkt ook de Z90B een schot in de roos. De HDR10 Filmmaker Mode is uitstekende gekalibreerd. De processor geeft voor heldere kleuren een beetje voorrang aan nauwkeurige kleurweergave ten koste van wat helderheid, maar dat valt op in de metingen, niet tijdens het kijken. Hij heeft uitstekend schaduwdetail, zelfs in de erg moeilijke House of the Dragon strandscène zijn er veel nuances en een vleugje kleur zichtbaar. Kijk je bij erg veel omgevingslicht dan kan ook hier de ‘Dark Detail’ instelling de donkere details beter zichtbaar maken. Heldere beelden bewaren erg goed het witdetail, enkel in de allerhelderste tinten verliezen kleuren wat intensiteit, dat is typisch voor dit type OLED. In praktijk is de impact daarvan beperkt. Kortom, een uitstekende HDR-ervaring.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Panasonic TV-55Z90BE6 – Geluidskwaliteit
De 2.1-kanaals configuratie van 60W is relatief krachtig voor tv’s in dit segment. En we horen dat ook bij de luistertesten. De Z90B kan behoorlijk wat volume leveren alvorens je toch wat vervorming insluipt. De woofermodule in de rug zorgt voor een goede basondersteuning, voor muziek leek ons dat ruim ok zeker als je gebruik maakt van de muziek audiopreset. Je kan indien gewenst een externe subwoofer aansluiten om films net dat beetje extra bas te geven. De tv ondersteunt Dolby Atmos, maar geen DTS. Denk eraan dat je dus ook geen DTS kunt doorvoeren via ARC/eARC naar bijvoorbeeld een soundbar. In dat geval moet je de bron rechtstreeks op je soundbar aansluiten. De stereo luidsprekers staan naar voor gericht en dat zorgt voor een mooie stereoscheiding en een hoorbaar surroundeffect.
Panasonic TV-55Z90BE6 – Conclusie
De Panasonic TV-55Z90BE6 lijkt in veel opzichten op zijn grote broer, de Z95B, en deelt dan ook veel van de plus- en minpunten. Het is onbegrijpelijk dat Fire TV geen enkele Belgische app bevat, voor Nederland is de ondersteuning gelukkig wel beter. Van de andere minpunten tillen we alleen erg zwaar aan de prijs. Die is bijzonder hoog vergeleken met de concurrenten, en we zien ons verplicht dat te reflecteren in de score. Aan een veel scherpere prijs zou deze beter scoren en haal je een televisie met bijzonder mooie beeldkwaliteit in huis. De ruime HDR-ondersteuning, goede beeldverwerking en knappe kalibratie zorgen voor prachtige beelden. Ook voor gamers is de Z90B met zijn lage input-lag en ruime featureset een prima keuze. Fire TV levert de belangrijkste internationale streamingdiensten en goede audioprestaties ronden het plaatje af.
Reacties (0)