Je kunt nu microtransacties inperken op Xbox in de Family Settings-app

De Xbox Family Settings-app is geüpdatet, waardoor het nu mogelijk is voor ouders om meer controle te krijgen over de microtransacties in games. Ze kunnen weliswaar niet uitschakelen dat games geld vragen voor bijvoorbeeld cosmetische upgrades van een gamepersonage, maar wel beïnvloeden hoeveel hun kind daaraan kan uitgeven.

Xbox Family Settings-app

De Xbox Family Settings-app is live sinds vorig jaar, met als doel meer controle voor ouders over het gamegedrag van hun kinderen. Zo kunnen ouders instellen hoeveel schermtijd kinderen mogen hebben, met welke accounts kinderen mogen spelen en communiceren en meer. De app is verkrijgbaar op iOS en Android.

Dankzij de update is er nu ook meer invloed uit te oefenen op de financiën. Dat hoeft niet alleen beperkend te zijn, door een limiet in te stellen hoeveel er maximaal mag worden uitgegeven. Het kan ook zijn om het kind te belonen voor een goed rapport of voor een karweitje dat het heeft gedaan. Je kunt namelijk ook geld toevoegen aan het account, allemaal via de smartphone.

Microtransacties

Er is ook een ‘ask to buy’ (vraag te kopen)-mogelijkheid, waarmee een kind een melding kan sturen als het iets wil kopen. Zo kunnen de ouders het item kopen voor hun kinderen, zoals een spel of extra credits in de game. Je mag uiteraard ook weigeren, wat het kind dan ook doorkrijgt op de Xbox. Sowieso heb je elk moment inzicht in de ‘rekening’ van je kind en de aankoopgeschiedenis. Dat moet voor veel ouders een opluchting zijn, want het komt vaak voor dat er achteraf een flink bedrag van bijvoorbeeld een creditcard wordt afgeschreven, puur omdat kindlief iets te enthousiast heeft geshopt in een game (of in de winkel van Microsoft).

Microsoft doet veel aanpassingen aan de Xbox Family App. Zo heeft het in mei mogelijk gemaakt om multiplayertoegang toe te staan. Je kunt dan zelf kiezen in welke games je kind wel of niet multiplayer mag spelen. Ook hierbij kan het kind een verzoek sturen aan de ouders of het een bepaalde game online mag spelen. Omdat je je smartphone waarschijnlijk altijd bij je hebt, kun je zelfs vanaf kantoor toegang geven aan je kind dat bij jou thuis wil spelen. Kortom, er komen steeds meer mogelijkheden bij voor ouders om inzicht te krijgen en controle uit te oefenen op het gamegedrag van hun kinderen.