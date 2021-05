‘Google Stadia krijgt smartphone als controlleroptie’

Google Stadia, de gamestreamingdienst van Google, krijgt er in de toekomst mogelijk een controlleroptie bij. Dat blijkt uit een gevonden, experimentele feature die nu aanwezig is in de meest recente versie van de Stadia-app voor smartphones.

Google Stadia bedienen met je smartphone

De experimentele feature wordt vooralsnog bridge mode genoemd. Wanneer de bridge mode geactiveerd wordt, dan kun je het touchscreen van je smartphone als controller gebruiken voor het bedienen van de games die je streamt via de gamestreamingdienst, die je speelt op je televisie. Momenteel kun je daarvoor alleen reguliere controllers gebruiken.

De bridge mode zorgt niet alleen voor deze extra bedieningsmogelijkheid. Ook zou je een controller via de usb-poort van de telefoon moeten kunnen aansluiten, zodat je die kunt gebruiken tijdens het spelen. Het is nog niet duidelijk of je de controller dan alleen via usb, of ook via bluetooth kunt gebruiken. Wanneer de telefoon als een soort brug fungeert tussen de dienst en de controller, zou bluetooth in theorie ook moeten werken.

Om de bridge mode te kunnen gebruiken, moeten de Chromecast, waar je Google Stadia mee opstart, en de telefoon wel op hetzelfde wifi-netwerk zitten (dat is gebruikelijk; dit is ook nodig voor de officiële controller). Google heeft zelf nog niets aangekondigd over de nieuwe functie.