De erfgenamen van Game of Thrones: wie bestijgt de troon? 

The Witcher

De Witcher-boeken van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski vormden al ooit de basis voor een stel videogames en Netflix heeft momenteel succes met een tv-serie over de avonturen van monsterjager Geralt of Rivia (Henry Cavill). En de streamingdienst is vastbesloten om er een grote franchise van te maken: naast het tweede seizoen van de serie verscheen er al een animatiefilm over de mentor van Geralt getiteld Nightmare of the Wolf en verder is er een derde seizoen en een prequel-serie getiteld Blood Origin in de maak. En er wordt er zelfs gewerkt aan een Witcher-animatieserie voor kinderen.

Naast The Witcher probeert Netflix ook met Shadow and Bone, dat zeker is van een tweede seizoen, in te haken op het succes van Game of Thrones. In de fantasy-hoek vinden we tevens een aanstaande verfilming van de Sandman-boeken van Neil Gaiman, hoewel we voor ouderwetse ‘sword & sorcery’ wellicht toch moeten wachten op de aangekondigde Conan the Barbarian-serie. Tot slot werken de twee showrunners van Game of Thrones nu voor Netflix aan de scifi-serie The Three Body Problem.