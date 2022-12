Tips & Trucs: Slow motion op je smartphone

Het vertragen van beelden levert extra informatie op. Denk maar eens aan slow motion beelden in een natuurfilm. Dan zie je pas echt goed hoe dat koolmeesje vliegt of hoe een druppel in een waterglas valt. Het versnellen van beelden is ook interessant. Dat kan grappige beelden opleveren, maar ook indrukwekkende beelden. Bijvoorbeeld de wolkenluchten die snel overtrekken of de auto’s op de verkeerswegen in een drukke stad.