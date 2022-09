Samsung kondigt Odyssey OLED G8 gaming monitor aan

De nieuwe 34-inch Odyssey OLED G8 is op het dunste punt 3,9 mm dik. Verder is het toestel afgewerkt met een metalen frame. De OLED-techniek van de monitor wordt gecombineerd met Quantum Dot-technologie voor diepe zwartwaarden, een oneindig contrast en dynamische kleuren. Ook is de monitor ook uitgerust met tal van premium gaming features, zoals een lage responstijd van 0,1 ms en een refresh rate van 175 Hz.



​

​De ultra-wide, QHD-resolutie (3.440 x 1.440) gaming monitor heeft een aspectratio van 21:9 met 100% kleurvolume en een DCI-99,3% kleurengamma. De 1800R-kromming moet volgens Samsung zorgen voor het perfecte zicht. De OLED monitor is VESA DisplayHDR 400 True Black-gecertificeerd en beschikt over AMD FreeSync Premium.

Het scherm werkt als hub voor al je entertainment en geeft de mogelijkheid om content te streamen via Samsungs Smart Hub. Met de geïntegreerde IoT-hub en de SmartThings-app kunnen gebruikers alle IoT-apparaten beheren die draadloos op de monitor zijn aangesloten. De app kan bijvoorbeeld helpen bij het aanpassen van de temperatuur en vochtigheid in huis.



​

​Ook aan comfort tijdens het spelen van games is gedacht in de Odyssey OLED G8. Zo is de standaard in hoogte verstelbaar en zorgt de kantelfunctie voor ergonomische efficiëntie. ​Om de game-ervaring verder te verbeteren is de Odyssey OLED G8 uitgerust met CoreSync en Core Lighting+. Deze verlichtingsfuncties aan de achterkant van het scherm zaten al in de Odyssey-lijn, maar zijn geüpgraded voor de Odyssey OLED G8. Door de kleuren op het scherm ook achter het scherm weer te geven, komen games volgens Samsung nóg meer tot leven.

​

​Tot slot is de Odyssey OLED G8 uitgerust met Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) en USB-C-poorten voor veelzijdige connectiviteit en heeft de monitor een 5W stereoluidspreker voor de audioweergave. ​De Odyssey OLED G8 is vanaf december in Nederland beschikbaar.