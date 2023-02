Review: Panasonic HC-X2 camcorder – up-to-date 4K camcorder

De voorganger HC-X scoorde al behoorlijk goed bij de veeleisende videografen. Een camcorder naar het opnamehart. De techniek schrijdt samen met de gebruikerswensen en (draadloze) connectiviteit met social media en de Cloud echter voort. Panasonic heeft dat goed gezien bij het doorontwikkelen van de nieuwe HC-X2.

Met een opnamemachine als de HC-X2 kan je tal van videodoelen comfortabel en in relatief hoge kwaliteit realiseren. Een 1 inch beeldsensor met 15 Megapixels aan boord is ideaal voor 4K en voldoende lichtsterk en een 20 maal zoomobjectief met 24,5 mm groothoekstand brengt de meest gangbare brandpunten binnen bereik. De automatische en handmatige bedieningsmogelijkheden zijn beslist wat je in de praktijk nodig hebt. En het geluid van de ingebouwde stereomicrofoons of extern XLR-mics mag er wezen. Menig videomaker kiest bewust voor een dergelijke relatief lichte, compacte en klassiek ergonomisch vormgegeven draagbeugel-camcorder.

Klassieke uitvoering

In het tijdperk van de hybride systeemcamera’s heeft menig videofilmer eigenlijk vergeten waar het bij vakmatig opnemen aan verschillende instellingen en handbediening allemaal om draait. De videofilmende systeemcamera’s zijn gewoon anders functioneel vormgegeven en ontberen een aantal voor videogebruik gewilde handmatige bedieningsknoppen en wieltjes. De klassieke camcorder heeft die weldegelijk aan boord. Het is maar wat je wilt.

De Panasonic HC-X2 heeft de klassieke vakmatige vormgeving en functionaliteit in een modern fraai zwart gestileerd zwart met rood accent bodyjasje gestoken. Bovenop de camera zit de handgreep/draagbeugel met daaraan verbonden de bevestiging voor externe XKR-microfoons, voorop de capsule van de eigen stereomicrofoons, een uitschuifbaar omklapbaar viewerscherm en achterop een goede kleurenzoeker. Tevens kan je een aantal belangrijke camera- en viewerfuncties zoals start/stop, zoom, volume hoofdtelefoon, thumbnails, reset en display modecheck ook vanaf de bovenzijde van de handgreep bedienen. Er zitten drie schroefdraadaansluitingen en een accessoireschoen voor het bevestigen van accessoires op.

Het geïntegreerde zoomobjectief voorop de camera heeft de klassieke drie handmatige instelringen: focus, zoom en diafragma. De grip is voldoende groot, vast en comfortabel. Je kunt deze instellingen natuurlijk ook aan de automaat overlaten. Een grote afsluitbare (lamellen) zonnekap beschermt tegen reflecties en schade aan het voorste lensdeel.

De linkerzijde van camcorderbody is gevuld met alle belangrijke instel- en regelfuncties. Dat zal menig gebruiker van een hybride systeemcamera aanvankelijk doen duizelen doch is in een tweede instantie best duidelijk en snel onder de knie te krijgen. Je vindt hier onder andere de drie ingebouwde grijsfilters, omschakeling manueel naar automatisch e.o., volumeregeling, Focusassistent, gain, witbalans, digitale zoom niet/wel, OIS aan/uit, sluiter, diafragma (iris), Zebra, WFM en de selectie plus bevestiging van de menufuncties. Er zijn drie programmeerbare knoppen betreffende voorkeursinstellingen.

Licht en comfortabel

Het geluidsdeel zit zoals gebruikelijk achter een rookglazen dekseltje. Je kiest hier de microfoons (in/extern) ingangen. Het volume handmatig instellen gaat met twee draaiwieltjes voor elk stereokanaal afzonderlijk. Ook achter een rookglazen deksel twee sleuven voor SD-geheugenkaarten. Type SDHC/SDXC geheugenkaart, UHS-I compatibel.

Aan de rechterzijde de handgreep met verstelbare band voor pols en hand. De bekende tuimelschakelaar doseert de zoomrichting en snelheid. Dat gaat licht en comfortabel. Daarnaast natuurlijk de rode opnametoets en de aan/uitschakelaar van de camcorder. Tevens is er een record check-toets.

De accu schuif je er aan de achterzijde op. In de praktijk haal je met de zwaardere accu’s tot wel vier uur continue opname. Dan nog aan de achterzijde afdichtklepjes voor de aansluitingen HDMI, LAN, USB, hoofdtelefoon en externe voeding. Er zijn twee XLR connectoren voor audio: eentje rechts van de handgreep en een tweede rechtsonder achterop.

Opvallend voor een camcorder in deze klasse zijn de welkome connectoren voor tijdcode in/uit, SDI out en ook een remote. De camcorder ligt goed uitgebalanceerd in de hand. De meeste bedieningsfuncties wijzigen zich snel en grotendeels ook intuïtief. Het gewicht van 2040 gram valt reuze mee en de body blijft redelijk compact.

4K 1 inch beeldsensor

De MOS sensorgrootte van 1 inch met 15,03 megapixels is wel zo’n beetje de standaard voor de prosumer en budget proklasse. Voldoende capaciteit voor 4K UHD (3840 x 2160 pixels) op 25/30Pof 50/60P is bij de meeste opnamesituaties lichtsterk genoeg. Je kunt er lekker mee croppen voor andere beeldformaten zonder kwaliteitsverlies. De scherptediepte is gemiddeld doch niet echt een filmische look. Deze camcorder mikt eerder op nieuws (ENG), documentaires, sport, evenementen en standaardfilms dan cine.

Panasonic koos voor een 15MP-type met hoge bitsnelheid van 200 Mbps geschikt voor hoogwaardige 59.94p/50p video-opnamen met HEVC (LongGOP/10-bit 4:2:0/MOV) codec, en uiteraard ook 25/30P in 4:2:2 met 150 Mbps. De super slowmotion-functie ondersteunt 10-bit opnamen in FHD bij 120/100fps en 4K (UHD) VFR van 2 tot 60fps voor overspannen en onderspannen opnamen (slow motion en highspeed) voor creatieve video-expressie.

Prima zoomobjectief en OIS

Met het 20 maal Panasonic zoomobjectief maak je net die beelduitsneden die er toe doen. Ruim voldoende groothoek, 24,5 mm (equivalent 35 mm) op zowel UHD als Full HD. Heel geschikt voor landschap, kleinere ruimten, architectuur en close-ups/interviews bovenop de persoon. En een optisch telebereik van 490 mm haalt natuur, sport en actie lekker dichtbij. Een 4-drive lenssysteem stuurt voor het zoomen vier afzonderlijke groepen nauwkeurig en met nauwelijks geluid aan.

Aanvullend op het optische bereik is er de elektronische i.Zoom-modus geschikt voor 24 maal zoom op 4K UHD en 32 maal op FHD. De afname van kwaliteit is weliswaar gering maar toch voor de kritische videograaf wel bespeurbaar.

De optische kwaliteit van de 24 maal zoom staat op een hoog niveau in deze prijsklasse. Beslist gewaagd aan 4K waar stevige eisen aan de scherpte worden gesteld. Een rijk gedetailleerd natuurlijk kleurenbeeld, mooi contrast, zeer geringe reflecties en voor video niet storende vervorming. Je hebt in de praktijk een prima objectief in handen en verwisselbare prime is voor de beoogde doelgroepen niet nodig.

Lekker inzoomen vraagt om het voorkomen van ongewenste camerabewegingen want die werken regelmatig flink storend. De 5-assige slimme hybride OIS beeldstabilisatie zorgt er voor dat je toch goed met langere brandpunten uit de hand kunt filmen zonder dat de kijkers thuis zeeziek worden. De OIS werkt zowel voortreffelijk bij UHD als Full HD en ook bij rotaties en 20 maal inzoomen. De beeldstabilisatie past zich naadloos aan voor grovere camerabewegingen in onstabiele opnamesituaties zoals lage en hoge schiethoeken en lopen. Daarnaast geringe handbewegingen vanuit meer stabiele opnameposities. De term hybride OIS slaat op de techniek van het gezamenlijk elkaar aanvullend optisch en elektronisch door Panasonic.

AF met gezichtsherkenning en tracking

Opnemen in 4K onthult genadeloos een scherpstelling die er net naast zit. Dat is de prijs die wij voor een hogere beeldresolutie moeten betalen. Exact scherpstellen luidt in deze het devies. De Panasonic HC-X2 voorziet zowel in handmatige als automatische scherpstelling. Manueel lukt uitstekend met behulp van de aparte grotere focusseerring voorzien van een comfortabele grip, de hoogwaardige zoeker en uitklapbare viewer plus de aanwezige instelhulpen. Daar komt de liefhebber van het zelf met de hand exact scherpstellen prima mee uit. Tot de focuseerhulpen behoren Focus Assist, Expand Peaking, Area Mode en in het donker werken met 850 nm Infrarood.

Wil je daarentegen onbezorgd op de compositie en actie letten dan komt een nauwkeurige en snelle automatische scherpstelling van pas. De AF/AE van de HC-X2 is verder geoptimaliseerd en volstaat met glans in de meeste situaties. Gezichtsherkenning helpt zoals gebruikelijk om de koppen van mens en ook dier er scherp uit te pikken.

Alles in het zicht

Met de Panasonic HC-X2 houdt de camera met de kleurenzoeker en het viewerscherm (monitor) alles makkelijk in het zicht. Je kunt naar keuze beiden tegelijk of afzonderlijk gebruiken. Handig als je het beeld in de zoeker wil volgen en de opname laten bevestiging op de viewer. De 3.5 inch LCD-monitor is qua het aantal beeldpunten verdubbeld, nu 2.760 K resolutie ten opzichte van de HC-X1. Ook de helderheid is tweemaal groter geworden. Een in de praktijk goed werkende viewer met fraaie kleuren en contrast. Ook bij veel licht nog redelijk uitleesbaar. Verder in gebruik voor het instellen van de camcordermenu’s.

De 0,39 inch kantelbare OLED kleurenzoeker herbergt circa 2.360.000 pixels. Voor de videoweergave circa 1.770.000 pixels. Een van de betere EFV’s in dit marksegment

Videospecificaties

Er is een ruime selectie aan verschillende opname- en bestandsformaten. We noemen MOV (Quicktime), MP4 en HEVC recording (LongGOP/10-bit 4:2:0/MOV). De standaardopname in 4K gaat op 25/30P en maximaal op 50/60P. Voor opname via HDMI naar een externe SSD-recorder staat 10 bit 4:2:2 ter beschikking. Bij FHD haal je bij superslow motion framerates 120/100 fps.

HDR is geliefd voor een bredere helderheidsbereik (hier 13 stops) met natuurgetrouwe kleuren zonder het dichtlopen van de schaduwen en hogelichten. Dat geeft bij goedkopere camcorders regelmatig te harde kleuren en detailverlies buiten het gevoeligheidsbereik. Panasonic maakt gebruik van de professionele Hybrid Log Gamma (HLG) voor HDR en V-Log voor postproduction. Met de eerste corrigeer je al tijdens de opname en met de tweede bij de nabewerking (postproduction). Zo gaat er nauwelijks iets van de originele opnamekwaliteit verloren. Net als de meeste meer professionele Panasonic camcordermodellen beschikt de HC-X2 over variabele beeldsneden. Een VFR van 2 tot 60 beelden per seconde.

De ingebouwde grijs (ND-)filters voorzien in ¼, 1/16 en 1/64 lichtreductie. Dat is in de praktijk doorgaans voldoende. De twee geheugenslots met SD kaarten bieden naast de standaard opname de recordingfuncties:

1. Ongelimiteerde relay recording, bij een SD-kaart vol automatische switchen naar de nog lege. Je kunt dan de volle kaart tijdens de opname verwisselen. De maximale als een geheel op te nemen bestandsgrootte bedraagt 96 GB.

2. Simultane recording, ook in verschillende resoluties, op beide SD-kaarten.

3. Background recording. Een kaart neemt doorlopend op. De ander alleen specifieke scenes.

4. Dual Codec recording, bijvoorbeeld in UHD en FHD. Kan alleen in het .MOV-formaat.

Voor de aanvullende beeldverbetering bewijzen goede diensten: De onafhankelijke kleur correctie over 16 kanalen bij het gebruik van meerdere camera’s. Soft skin voor een aangename weergave van de huid. Master detail voor het aanzetten van de details en contouren. En zes presets voor de beeldinstelling op de eigen maat en smaak.

De geluidsopnamen zijn met 48-kHz/24-bit High Resolution Linear PCM Audio Recording en een 24-bit linear PCM systeem (MOV), 16-bit AAC (MP4), of Dolby Audio system (AVCHD) high-quality 2-channel audio recording dik in orde. Zoals gebruikelijk neemt de kwaliteit bij het toepassen van externe XLR-microfoons nog verder toe.

Connectivity

Wifi mag op de moderne camcorder niet ontbreken. Het gaat om IEEE 802.11b/g/n met de frequentie 2412 MHz tot 2462 MHz,1 tot 11-kanalen. Hierin staat de Panasonic HC-X2 zijn draadloze mannetje. Panasonic biedt daarvoor de app HC-ROP voor camerabesturing met de mobiele telefoon en tablet. Je kunt hiermee bijvoorbeeld de camera-instellingen en het objectief op afstand inregelen. Daarnaast live stream via RTMP/RTSP over Wifi. Dat werkt allemaal volgens verwachting.

In het tijdperk van digitale cameranetwerken en video via InternetProtocol (IP) is de HC-X2 natuurlijk toegerust met Ethernet. Zowel geschikt voor interne netwerken als het streamen naar de buitenwereld. SDI opent de wereld naar het verbinden met andere professionele video/studioapparatuur tot afstanden tot wel 100 meter. Heel geschikt voor het koppelen aan moderne switchers en live studioproductie. Bijvoorbeeld aan de Blackmagic Atem Mini SDI.

Je kunt de uitgangen HDMI en 3G SDI tegelijkertijd gebruiken.

FHD live streaming

Voor het live aanbieden van AV-stromen is de HC-X2 toegerust met RTSP/RTP/RTMP/RTMPS compatibele FHD streaming. Dat werkt prima voor het live streamen naar de studio, Facebook en YouTube van evenementen, sport, boven op het doorbrekende nieuws, concerten, bijeenkomsten en videoconferencing. De gestroomde video valt tevens direct op te nemen. Tevens de mogelijkheid van thetering (naar een computer of de studio) vanuit het veld met 5G mobieltjes. De streaming kan naar keuze zowel uni- als multicast.

Praktijk en conclusie

Zoals gezegd is de Panasonic HC-X2 camcorder toegesneden op de praktijk van de cameraman/vrouw die alles uit een run and gun plus vanaf het statief draagbeugelmodel wil halen. Breaking nieuws, trouwreportages, het vastleggen en live streamen van evenementen, sport of concerten en videoconferencing. Het kan allemaal in een prima 4K UHD en 2K FHD video en geluidskwaliteit die er in deze prijsklasse mogen wezen. Alleen voor hoogwaardig cinewerk zijn er zo zijn beperkingen maar daar is deze camcorder dan ook niet voor bedoeld. Streaming is niet in 4K maar goede FullHD-kwaliteit. Dat zal in de meeste gevallen ruimschoots voldoen en de webcapaciteit niet overbelasten. Wil je toch 4K streamen pak dan een daarvoor geschikte switcher met HDMI of SDI-input.

Samenvattend een echt lekker werkende up-to-date 4K camcorder van de vertrouwde Panasonic AV-kwaliteit. De moderne stilering en klassieke vormgeving van de bediening stralen bovendien nog eens vakmanschap uit hetgeen bij de hybride systeemcamera’s regelmatig niet het geval is. Dit is wat de gevorderde videohobbyist en kleine professional zoeken voor het vervolmaken van hun opname doel. De prijsstelling is relatief gunstig.

Prijzen & info

Panasonic HC-X2: € 3.199,-

Panasonic, www.panasonic.nl