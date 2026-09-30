Het concept

Het gaat om een drie-in-één apparaat dat een digitale camera, instantprinter en videocamera in één stijlvol ontwerp combineert. Het design is klassiek Fujica Super-8 Cinema, strak zwart met groene accenten, analoge details en opnemen in de verticale positie. Dat ontwerp roept herinneringen op aan de iconische klassieke verticale filmcameraatjes. Aan boord zit nu echter ook een brok moderne digitale techniek.

De makers bij FUJIFILM hadden duidelijk een soort tijdreis met analoog belevingsgevoel in gedachten. Met behulp van een flink keuzewiel (Eras Dial of Frame Switch) gaat de gebruiker in tien stappen door de filmgeschiedenis van de korrelige jaren dertig tot moderne look van 2020. Op deze instellingen zijn elk nog 10 extra variaties mogelijk met in totaal dus een keuze uit 100. Dienovereenkomstige audiofilters vullen het effect van nostalgische homevideo’s aan.

De sensor: 1/5 inch CMOS met een resolutie van 5 megapixel. Volledig uit de tijd? Het is maar hoe je het bekijkt. Deze camera is bedoeld voor kiekjes en retrofilmpjes. En dan is deze sensor nog geen slechte keuze. Wie meer wil kan de Instax Mini Cinema beter links laten liggen.

Het objectief is een 28mm f/2.0 (35 mm equivalent). Dat is ruim voldoende voor de sensor en de toegepaste foto-, video- en printformaten. De ingebouwde flits en gezichtsdetectie zorgen voor betrouwbare resultaten, zelfs bij weinig licht. Ook de opnamen voor social media zijn met deze combinatie sensor en objectief bruikbaar voor Tiktokkers en dergelijke. Bij Video krijg je maximaal 1080 x 1440 HD. Om beelden te bekijken is er een wat simpel en korrelig 1,54 inch lcd-scherm.

Overige specificaties: Sluitertijd 1/4 seconde tot 1/8000 seconde (automatische omschakeling). ISO 100-1600. USB Type-C (alleen voor opladen). Bluetooth-versie 5,4. Opslag Intern geheugen, microSD/microSDHC/microSDXC-geheugenkaart tot 256GB. Afmetingen: 39,4 mm x 132,5 mm x 100,1 mm en basisgewicht 270 gram. Er is een statiefaansluiting.