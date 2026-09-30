Stel je voor: Een compact verticaal hybride cameramodel zoals bij de klassieke analoge Super-8 filmpjes. Dit iconisch gestileerde model schiet zowel analoge instantfoto’s als digitale videoclips. Er is een keuzewiel om tien retro videolooks op te roepen. Er zit een printer in om de met de camera of smartphone gemaakte foto’s of videobeelden af te drukken. En op de geprinte beelden uit videoclips zit een QR-code om deze later op te roepen. Dat is de FUJIFILM Instax Mini Evo Cinema.
FUJIFILM Instax is bekend om haar direct-klaar-camera’s en printers. Daar is met de Instax Mini Evo Cinema een cameravariant bijgekomen die ook korte videoclips opneemt. Een opmerkelijk concept dat nog nooit eerder vertoond is. In feite een filmisch verhaal gecombineerd met instant fotografie en printen. Een echt buitenbeentje voor de liefhebber van een analoog gevoel bij de vormgeving en gebruik. De vraag die rijst of de Mini Evo Cinema nu echt nuttig, een leuke gimmick in de hang naar analoog of een rariteit met slechts een lage videoresolutie is? Het antwoord hangt af van de insteek bij de beoogde gebruikersgroep en het charmegevoel. Laten wij echter eens naar deze opmerkelijke FUJI-telg kijken.
Het concept
Het gaat om een drie-in-één apparaat dat een digitale camera, instantprinter en videocamera in één stijlvol ontwerp combineert. Het design is klassiek Fujica Super-8 Cinema, strak zwart met groene accenten, analoge details en opnemen in de verticale positie. Dat ontwerp roept herinneringen op aan de iconische klassieke verticale filmcameraatjes. Aan boord zit nu echter ook een brok moderne digitale techniek.
De makers bij FUJIFILM hadden duidelijk een soort tijdreis met analoog belevingsgevoel in gedachten. Met behulp van een flink keuzewiel (Eras Dial of Frame Switch) gaat de gebruiker in tien stappen door de filmgeschiedenis van de korrelige jaren dertig tot moderne look van 2020. Op deze instellingen zijn elk nog 10 extra variaties mogelijk met in totaal dus een keuze uit 100. Dienovereenkomstige audiofilters vullen het effect van nostalgische homevideo’s aan.
De sensor: 1/5 inch CMOS met een resolutie van 5 megapixel. Volledig uit de tijd? Het is maar hoe je het bekijkt. Deze camera is bedoeld voor kiekjes en retrofilmpjes. En dan is deze sensor nog geen slechte keuze. Wie meer wil kan de Instax Mini Cinema beter links laten liggen.
Het objectief is een 28mm f/2.0 (35 mm equivalent). Dat is ruim voldoende voor de sensor en de toegepaste foto-, video- en printformaten. De ingebouwde flits en gezichtsdetectie zorgen voor betrouwbare resultaten, zelfs bij weinig licht. Ook de opnamen voor social media zijn met deze combinatie sensor en objectief bruikbaar voor Tiktokkers en dergelijke. Bij Video krijg je maximaal 1080 x 1440 HD. Om beelden te bekijken is er een wat simpel en korrelig 1,54 inch lcd-scherm.
Overige specificaties: Sluitertijd 1/4 seconde tot 1/8000 seconde (automatische omschakeling). ISO 100-1600. USB Type-C (alleen voor opladen). Bluetooth-versie 5,4. Opslag Intern geheugen, microSD/microSDHC/microSDXC-geheugenkaart tot 256GB. Afmetingen: 39,4 mm x 132,5 mm x 100,1 mm en basisgewicht 270 gram. Er is een statiefaansluiting.
Gebruik in de praktijk
Je schakelt in de praktijk tussen de standen Still (foto) en Cine (video). De genomen foto’s kan je opslaan, afdrukken met de Instax-printer en delen. Foto’s op 1920 x 2560 pixels zijn direct vanaf de camera of smartphone af te drukken. De prints op Instax mini film hebben een resolutie van 318 Dpi voor aardig scherpe resultaten. Bij video betreft het korte clips van maximaal 15 seconden. Met behulp van de Evo-app valt daar een filmpje tot 30 seconden van te maken. Dat past mooi in het tijdperk van Shortform-video. Het videoformaat is bij retro 800 x 600 pixels met korrel a la oude homevideo’s of in de stand 2020 1080 x 1440 pixels. Print je een beeld uit een videoclip, dan voegt deze camera automatisch een QR-code waarmee de gebruiker de video direct op zijn of haar smartphone kan afspelen. Verder kan je met de Evo-app videobewerken. Te weten clips knippen, plakken, bijsnijden, titels en een opening toevoegen. De accuduur is beperkt en de FUJIFILM Instax Mini Evo Cinema start nogal traag op.
Conclusie
De FUJIFILM Instax Mini Cinema roept bij reviews de nodige controverse op. Het gaat daarbij om de tegenstelling van een romantische analoge beleving met leuke digitale trucjes en de matige beeldkwaliteit. De een vindt het analoog foto en film naar het hart. De ander ‘gimmick-rommel’. Ons inziens is dit concept een hele leuke aanvulling op de hang naar analoog en weer eens iets geheel anders, gewoon uniek!
Prijzen & Info
FUJIFILM Instax Mini Cinema € 379,99
Instax, www.instax.nl
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