Review: Focal Mu-so Hekla – De grootse en meest omhullende

De Mu-so Hekla kwamen we het eerst tegen op de ISE-beurs in Barcelona, waar Focal hem toonde samen met zijn inbouwspeakers en Naims intrigerende CI-versterkers. Een beetje verder op de beursvloer kon je trouwens een grote Barco-stand ontmoeten; pas achteraf raakte bekend dat Focal en Naim onderdak zouden vinden bij dit Belgische merk. De overname is echter niet zo relevant voor deze review, want vooralsnog verandert er niets aan hoe Focal en Naim in de markt staan of aan hun producten. Business as usual, met andere woorden.

Dat de Hekla de Mu-so-naam draagt, is daarentegen wél apart. Het is een label dat hoort bij draadloze speakers die Naim al vele jaren op de markt brengt. De Britten waren zelfs ware pioniers door als een van de eersten een muziektoestel met ingebouwde speakers in een luxueuze behuizing te stoppen, groter en toch ook wel anders dan een soundbar. Inmiddels heb je producten zoals DALI’s VEGA of de Allt-i-Ett van Primare die min of meer hetzelfde alles-in-één-muziekdoosconcept omhelzen. Naim zelf presenteerde trouwens in 2020 een tweede generatie van de Mu-so, dus ook bij hen stond de tijd niet stil.

Dat is even geleden, maar toch mag je de Hekla niet zien als de rechtstreekse opvolger van Naims Mu-So. Dit is een nieuw toestel met een ander design en heel wat meer technologie aan boord. En meer speakers, want in het forse chassis zitten niet minder dan vijftien drivers verstopt. Hierdoor kan de Mu-so Hekla Dolby Atmos-geluid ‘native’ weergeven – lees: zonder kanalen te virtualiseren. Dat onderscheidt de Hekla enorm van de Naim Mu-so en van gelijkaardige alles-in-één-systemen, die nagenoeg honderd procent op stereoweergave gericht zijn. Ondanks de vele technologie en het grotere formaat is de Focal Mu-so Hekla voor 3.299 euro niet duurder geprijsd dan de eerder vermelde systemen. Het is wel duidelijk een luxeproduct.