FUJIFILM introduceert de compacte X-T30 III systeemcamera

Deze derde versie zet het ontwerp en de bediening van de FUJIFILM X-T30 II voort, maar dan met enkele nieuwigheden en een scherpe prijs. Zo beschikt ook de FUJIFILM X-T30 III over de X-Trans CMOS 4-sensor van 26,1 megapixel, maar voegt daar de snellere X-Processor 5 beeldverwerkingssensor aan toe. Hiermee is de verwerkingssnelheid twee keer zo hoog als bij de tweede versie. De AI-autofocus herkent en volgt ogen, dieren, vogels, voertuigen, insecten en nog veel meer. De accuduur is ook verbeterd en je kan nu 425 foto’s maken per lading in een lichte behuizing van slechts 378 gram inclusief de accu en geheugenkaart.

Nieuw op de FUJIFILM X-T30 III is ook de knop voor Film Simulaties. Deze zagen we eerder al op de X-T50 en de X-M5. Oude filmrolletjes die je weer tot leven kunt wekken in deze digitale tijd, ook Reala Ace (naar de Fujicolor Superia Reala Ace 100) is wederom aanwezig. Voor de jeugd: Denk aan Instagramfilters, maar dan direct vanaf je camera. Er zitten voorgeprogrammeerde simulaties in, maar je kunt ook zelf filters maken. De camera ondersteunt 6.2K/30P-video in 4:2:2 10-bit en biedt 4K/60P en Full HD 240P voor slow motion opnames. Digitale beeldstabilisatie corrigeert kleine bewegingen. De camera is echt ontworpen voor fotografen die een lichte en betrouwbare camera willen voor dagelijks werk of reizen

Prijs en beschikbaarheid

De FUJIFILM X-T30 III is vanaf november verkrijgbaar voor 949 euro. Je kunt vanaf december de camera ook aanschaffen in een bundel met de nieuwe XC 13-33mm F 3.5-6.3 OIS objectief voor 1.099 euro.