Eenvoud met hart

Als je de FUJIFILM GFX100RF van boven bekijkt zie je een lay-out die de eenvoud zelve is. Bovendien ook nog eens met hart voor de foto/videograaf. Natuurlijk is er een aan/uitschakelaar met daarachter twee grote instelwielen. Eentje voor de belichtingscompensatie. En een gecombineerd exemplaar voor de sluitertijden (ring uittrekken) plus automaat en het instellen van de ISO-gevoeligheid. Opmerkelijk is een aparte verticale draaiknop op de bovenzijde voor de verschillende beeldformaten zoals 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 en 17:6. Geen gedoe met keuzemenu’s meer, gewoon direct hardwarematig te kiezen. Tevens nog een functieknop. Met deze duidelijk beleesbare knoppen weet de gebruiker in één blik hoe deze middenformaat compactcamera is ingesteld. Alleen voor video weet de gebruiker dat niet. Je moet daarvoor met de driveknop eerst het videocameraatje op de display activeren en vervolgens de menu-instellingen bekijken.

Op de achterzijde zitten een schakelaar voor de scherpstelling (Single, Continu en Manual), joystickje, AF en belichting op slot, menu- en programmeerbaar draaiwieltje, Quickdisplay en het hoofdmenu & OK. Verder nog Display/Back,, Play, Drive/Del. Aan de voorzijde nog het schakelhendeltje voor switchen tussen de zoeker en de display, inzoomen plus nog een cilindervormig (programmeerbaar) instelwieltje. Je kunt aan het bedieningshendeltje tot vier functies toevoegen. Al met al een heel gebruiksvriendelijke en ergonomisch intuïtief uitgevoerde compact die de fotograaf in het hart draagt.