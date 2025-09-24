Het idee

Analoog beleeft een soort tweede jeugd bij jonge multimedia-gebruikers. Generatie Z en smartphonebezitters vinden het heel cool om met analoge filmpjes en compactcamera’s aan de slag te gaan. Naast standaard-compacts ook effect- en weggooi camera’s. Die geven de analoge fotografiebeleving van weleer. Vier belangrijke nadelen daarbij zijn dat je moet wachten op het ontwikkelen van de filmemulsies, de niet duurzame chemische footprint, voor het gebruik op social media eerst scannen en de kosten (circa 60 cent tot 1 euro) per beeldje.

De FUJIFILM-ontwerpers dachten als wij het hele opnameproces nu eens digitaal maken met het uiterlijk en gevoel van het gebruiken van analoge film? Dan sla je meerdere vliegen in een klap. Het ervaren van de opname net als bij analoog inclusief de bijbehorende filmsimulaties en effecten. Er is een digitaal ontwikkelproces en de beelden kunnen daarna meteen op social media. Gebruik van een rechtopstaand halfframe beeldformaat geliefd bij social media. Tevens een aansprekend hightech ontwerp. En ook nog eens duurzaam…

Dit alles verenigd in de heel fraai en stijlvol ogende FUJIFILM X half compactcamera. FUJIFILM spreekt zelf van geen overdaad aan functies, maar een camera die uitnodigt tot kijken, voelen en maken. Een camera voor creatieve en eigenzinnige fotografen die niet bang zijn om de wereld nét vanuit een ander perspectief vast te leggen.