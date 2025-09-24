Ben je dol op de analoge filmbeleving maar vindt het werken met rolletjes te omslachtig en wilt wel de digitale functionaliteit voor social media? Dan is de nieuwe digitaal-analoog FUJIFILM X half compactcamera beslist iets voor jou. Fotografeer met het echte analoge gebruiksgevoel uitgebreid met digitale filmsimulaties en effecten geheel toegespitst op verticaal 3:4 schieten en storytelling op social media.
Eerst was er analoog fotograferen met filmrolletjes. Je bepaalt daarbij met de gekozen Filmsimulatie het karakter van het kleuren- of zwartwit-beeld. De liefhebbers spreken van het beleven van en intuïtief schrijven met licht. Een kleine tweehonderd jaar later brak de digitale fotografie door. Meteen het opgenomen beeld kunnen bekijken. Een beeldkwaliteit die analoog zeker evenaart. Goedkoper per beeldje en geen vieze chemicaliën nodig. Puristen klagen daarbij om het minder beleven en contact hebben met beeldproces dan bij analoog.
Toen kwam er analoog-digitaal. Een camera met filmrolletje ondersteund door moderne digitale functionaliteit. De in 2024 geïntroduceerde Pentax 17 halfframe compactcamera is daarvan een treffend voorbeeld. En nu komt FUJIFILM met een halframe digitaal-analoog camera. De X half. Er gaat geen filmrolletje meer in. Alles is digitaal maar je beleeft wel de pret van het volledige analoge filmgevoel.
Het idee
Analoog beleeft een soort tweede jeugd bij jonge multimedia-gebruikers. Generatie Z en smartphonebezitters vinden het heel cool om met analoge filmpjes en compactcamera’s aan de slag te gaan. Naast standaard-compacts ook effect- en weggooi camera’s. Die geven de analoge fotografiebeleving van weleer. Vier belangrijke nadelen daarbij zijn dat je moet wachten op het ontwikkelen van de filmemulsies, de niet duurzame chemische footprint, voor het gebruik op social media eerst scannen en de kosten (circa 60 cent tot 1 euro) per beeldje.
De FUJIFILM-ontwerpers dachten als wij het hele opnameproces nu eens digitaal maken met het uiterlijk en gevoel van het gebruiken van analoge film? Dan sla je meerdere vliegen in een klap. Het ervaren van de opname net als bij analoog inclusief de bijbehorende filmsimulaties en effecten. Er is een digitaal ontwikkelproces en de beelden kunnen daarna meteen op social media. Gebruik van een rechtopstaand halfframe beeldformaat geliefd bij social media. Tevens een aansprekend hightech ontwerp. En ook nog eens duurzaam…
Dit alles verenigd in de heel fraai en stijlvol ogende FUJIFILM X half compactcamera. FUJIFILM spreekt zelf van geen overdaad aan functies, maar een camera die uitnodigt tot kijken, voelen en maken. Een camera voor creatieve en eigenzinnige fotografen die niet bang zijn om de wereld nét vanuit een ander perspectief vast te leggen.
De body
Bij de eerste blik is de in meerdere kleuren leverbare compacte retrostijl body al meteen een snoepje. Daar staat een echte analoge camera met alleen een zoeker en zelfs een soort transporthendel voor film. Links bovenop prijkt in fraai schuinschrift X half. Als analoog-fanaat zou je deze camera om het uiterlijk al willen aanschaffen doch het is natuurlijk wel allemaal digitale beeldbewerking wat de klok slaat.
Het heeft allemaal ook wat weg van de QuickSnap, de iconische wegwerpcamera van FUJIFILM waarmee talloze mensen hun eerste foto’s maakten. Uiteraard nu wel een aantal generaties verder en zowel functioneel als kwalitatief beter. Opvallend is de hoge kwaliteitsgraad van de materiaalkeuze en afwerking geheel volgens het beproefde concept van de FUJIFILM X Serie. Dit is beslist geen speelgoed voor de fun maar zeker wat de Duitsers een Edelcompact zouden noemen. En dat maakt de X half niet goedkoop.
Om te concurreren met analoge filmemulsie maakt FUJIFILM gebruik van een hoogwaardige 1 inch van achteren aangelichte CMOS beeldsensor met 17,74 MP. Een stuk beter dan in menig andere digitale compact doch uiteraard niet fullframe. Niettemin komt er in combinatie met de beeldprocessor en het prime F2,8 vaste 32 mm (kleinbeeld 35 mm) objectief een best heel goed digitaal-analoog beeld uit bij foto. Ook bij wat minder licht. Het prime-objectief is opgebouwd uit 6 glaselementen, waarvan uit 3 asferisch in 5 groepen. De minimale scherpstelafstand is 10 cm. Een super EBC-coating maakt deze lens helemaal af. De maximale resolutie bedraagt 3648 x 4864 pixels. Er is een schakelaar voor de keuze tussen stil en video. De ontspanknop bedient beiden. Video is vrij standaard met 1440 x 1080 pixels Full-HD 3:2 op 24P. Meer dan genoeg voor social media doch de ware videofilmer zal meer wensen. De half X is daar echter niet voor bedoeld. Het geluid blijft matig.
Energiezuinig
De body heeft twee verticale touch-displays voor de menu’s en het instellen van foto- of videofilm en de simulaties met effecten. Deze werken met tikken en vegen. Het middelste LCD-venster met 0,92 miljoen dots werkt met swipe op, neer, links en rechts voor het instellen van de bedieningsfuncties en camera-instellingen. De menu’s zijn enigszins aan de kleine kant doch wel goed zichtbaar. En de menustructuur is even wennen. Het linker LCD-venster toont de gekozen simulatie (de keuze is zichtbaar zoals het filmrolletje in de sleuf van een geavanceerde analoge camera) en toegepaste digitale effecten.
Naast de A, P en S-automatiek zijn er gelukkig nog een aantal ook handmatig te bedienen opnamefuncties. Je kunt de scherpte (ring) en het diafragma (ring met hendeltje) desgewenst zelf instellen. Rechts bovenop zit een handmatige knop voor de belichtingscorrectie, -3 tot +3. Ook zit daar een koude accessoireschoen.
Onder een klepje links zitten de aansluitingen voor USB, HDMI en hoofdtelefoon/microfoon. Verder kan de body nog bijlichten met een ingebouwd LED-licht. Helaas niet een door de analoge scene geliefde Xenon-fltser. De camera is lekker energiezuinig. Circa 880 opnamen per acculading van de NP-W126S. Tot slot Hoe compact is bij de FUJIFILM X half compact? Dat is 106 x 64 x 30 mm met een gewicht van 240 gram.
Werken met
FUJIFILM claimt geen overdaad aan functies, maar een camera die uitnodigt tot kijken, voelen en maken. Een echte compact voor creatieve en eigenzinnige fotografen die niet bang zijn om de wereld nét vanuit een ander perspectief vast te leggen. Dit met behoud van de volledige analoge beleving bij het opnemen, bewerken en afdrukken (eigen FUJIFILM Instax Link direct-klaar printer).
In de analoge modus vormt alleen een optische zoeker (OVF) en geen schermpje voor het direct bekijken van foto’s een nadeel. Net echt zoals op een analoge fotocamera. Alleen zie je dan niet dat de lensdop er nog opzit. Je kunt op displays de instellingen en film/effect-keuzes ook bij veel omgevingslicht nog redelijk beoordelen.
De beeldverhouding is 3:4 hetgeen optimaal aansluit op de afmetingen bij verticaal fotograferen voor social media. Met behulp van de transporthendel kan je twee naast elkaar geplaatste beelden op een 35 mm frame maken in de digitale modus. 2 in 1: maak de eerste foto, beweeg de transporthandel naar rechts en schiet de tweede opname.
Naast het gebruik als digitale compact is er de unieke Film Camera Mode. Als gebruiker selecteer je vooraf een filmsimulatie en de Analoge Filmcamera-modus. Vervolgens het gewenste aantal opnames, 36, 54 of 72. Tijdens die opnamereeks kun je de beelden niet bekijken, net als bij een analoog filmrolletje. Net echt, na iedere opname trek je de frame advance lever (transporthendel) door om de volgende opname vrij te geven.
Wie nu niet direct helemaal analoog wil fotograferen kan zoals gezegd ook gewoon digitaal aan de slag. Compleet met de filmsimulaties en effecten. Daarbij zijn de geschoten beelden wel direct na de opname of via de play-toets terug te kijken op de verticale display.
Ontwikkelen en printen
Voor het bekijken van de geschoten beelden in de analoge modus zijn er twee opties:
- De digitale film ontwikkelen met de bijbehorende X half app op de smartphone. Je ziet echt de omzetting van negatief naar positief en krijgt zelfs een contactvel met alle beschikbare foto’s.
- De SD-geheugenkaart er uit halen en in de sleuf van jouw notebook of computer steken. Direct JPEG of Heif-positief en volledig te bewerken.
Pas na het voltooien van de serie kan je de beelden overzetten naar de draadloze X half-app voor het digitaal ontwikkelen van negatief naar positief, daarna bekijken, bewerken en sharen op social media. Het beoordelen/bekijken van de beelden met de nieuwe X half-app laat gebruikers beelden zien net als in een digitale galerie of album. Direct afdrukken kan via de eigen via Instax Link-printers.
Simulaties en effecten
De FUJIFILM X half heeft 13 filmsimulaties en 19 creatieve filtereffecten aan boord. Allen digitaal. Wij noemen bij de filmsimulaties de toppers Velvia, Provia, Astia, Reala Ace, Klassiek Negatief, Nostalgisch Negatief, Eterna, zwartwit ACROS STD/Ye/R/G en Sepia. De kwaliteit en het beleven van dergelijke digitale filmsimulaties blijven altijd een dingetje. FUJIFILM als meester van de originele klassieke analoog film weet uiteraard een prima digitale simulatie in een digitaal algoritme te brengen. Maar is dat net zo goed of wellicht beter dan de originele analoge emulsie?
Wij namen al eens eerder de proef op de som. FUJIFILM Velvia is wereldberoemd om zijn fraaie kleurenweergave. Een Velvia 100 rolletje in een Nikon F4 met primelens gestopt. En daarnaast een gelijkwaardige FUJIFILM X-camera op de simulatiestand voor Velvia. Opnamen van exact hetzelfde onderwerp en lichtomstandigheden. Zoals verwacht nauwelijks verschillen te zien. Belangrijk is dat een simulatie geen LUT is. Je kunt er in geval van de X half niets aan veranderen. Bij analoge film zijn er meer instelsmaken bij de belichting, de ontwikkeling, en het inscannen mogelijk. En dat kan juist voor puristen net wel het verschil beteken.
Bij de creatieve effectfilters een aantal heel interessante: Een fraaie lichtlekkage met kleurzwemen en lichtvlekken. De Halo en film over de datum (met afwijkende kleuren) mogen er ook wezen. Daarnaast een leuk korreleffect en een datumstempel.
Praktijk en conclusie
Tijdens de presentatie en het toepasselijk uitproberen in Madurodam hebben wij de FUJIFILM X half leren waarderen. Het echte gevoel van analoog werken met een optimale aanvulling door digitale functionaliteit. simulaties & effecten en uitstekend geschikt voor 3:4 social media. Een uitgekiende combinatie van de ervaring met oude analoge beeldtechnieken, FUJIFILM kleurenwetenschap en hoogwaardig klassiek ontwerp. Heel aansprekend voor wie de overgang van smartphone naar een digitale systeemcamera net een stap te ver is.
De geschoten foto’s voor gebruik op social media zijn zonder meer goed. Prints op A4 en zelfs A3 zien er gelikt uit. Dat zal zeker de overstappers van de smartphone en storytellende generatie Z aanspreken. Niet voor de analoge puristen en gebruikers van hoogwaardige systeemcamera’s. De genoemde analoge beleving bij opname, gesimuleerde oude films en creatieve effecten filmtransport, de creatieve old filmschool effectfilters en ontwikkeling van negatief naar positief op de X half-app zijn zowel fun als heel realistisch. Je kunt zelfs spreken dat de digitale FUJIFILM X half zo dicht mogelijk als het kan bij analoge film komt. De prijs is stevig doch daar krijgt de gebruiker dan ook veel voor terug.
Prijzen & Info
FUJIFILM X half € 799,-
FUJIFILM, www.fujifilm-x.com
Reacties (0)