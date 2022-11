Review: Canon EOS M50 Mark II, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro en Nikon Z 6 II

De body

Zoals gezegd lekker compact en niet zwaar en een makkelijk draagbare creatieve krachtpatser! De behuizing van de EOS M50 Mark II meet 116,3 x 88,1 x 58,7 mm en weegt kaal slechts 387 gram. Een sterkte troef van dit type camera is altijd het ruime aanbod van verwisselbare objectieven. In de eerste plaats het EF-M-lensassortiment zelf. En bij gebruik van de Canon-vattingadapter EF-EOS M ook compatibel met meer dan 70 EF- en EF-S-objectieven. De microfoonaansluiting is de standaard 3.5 mm minijack. Zoals gebruikelijk biedt de M50 Mark II een goede geluidskwaliteit. Zeker bij de inzet van externe microfoons.

De Digic 8 beeldprocessor verwerkt de opgenomen video snel en hoogwaardig. Een vooruitgang ten opzichte van de voorganger.

Het camerahuis is prima toegerust voor live streaming uitzendingen. Met de Clean HDMI-uitgang koppelt de M50 MII aan een kaart of module voor live-opnamen. Via WiFi rechtstreeks online zonder tussenkomst van een computer. Bluetooth koppelt simpel aan de smartphone en andere apparaten. Canon voorziet in live streaming kits per USB voor videoconferencing met webcam en HDMI live. Op de Canon-website vindt je een duidelijke instructie hoe dat in zijn werk gaat.



De intelligente dual-pixel AF doet meestal wat er van verwacht wordt. Voor selfies en andere snelle toepassingen is er touch-AF. Oogdetectie ontbreekt niet. N.B. Bij 4K alleen contrast AF-detectie.

En wie geen kopzorg wil over de opname-instellingen zet de body op intelligent Auto. Er is tevens keuze uit diverse voorgeprogrammeerde scene-presets. Deze Picture Styles slagen er goed in om de sfeer van het moment vast te leggen.

Bij de montage komt de slimme automatische transcoding van de opgenomen videoformaten naar direct voor montage gereed zijnde AV-bestanden van pas.

Het viewerscherm is draaibaar en kantelbaar. Er zijn geen interne grijsfilters aan boord. Wel een ingebouwde elektronenflitser.