Panasonic presenteert HC-X2 en HC-X20 4K 60p-camcorders

De optische prestaties van de HC-X2 en HC-X20 zijn hoogwaardig door de geïntegreerde 24,5mm1-groothoeklens met 20x optische zoom, 5-assige HYBRID O.I.S.+ beeldstabilisatie en een uiterst precieze en snelle AF met gezichtsherkenning. De camcorders ondersteunen 4:2:2 10-bit 4K 30p/25p interne video-opnames, uiteenlopende opnameformaten zoals Slow Motion (100/120 fps) en Variable Frame Rate (2 fps tot 60 fps) en de mogelijkheid HEVC- opnames te maken voor het efficiënter opslaan van bestanden. Beide modellen bieden professionele videoproductiefuncties zoals het gelijktijdig weergeven van beelden op het lcd-scherm en de elektronische zoeker, drie handmatige instelringen voor bedieningsgemak, XLR- audioaansluitingen, een ND-filter, twee SD-kaartsleuven, onbeperkt opnemen en ingebouwde wifi. De HC-X2, het meer geavanceerde model van de twee, biedt daarnaast HLG2 (Hybrid Log Gamma) en V-log voor het maken van 4K HDR-content plus ethernetverbinding en gelijktijdige SDI/HDMI-uitvoer, en HD live streaming via verschillende streamingprotocollen. Panasonic zal de HC-X2 voorstellen als geschikt model voor nieuwsgaring en streaming op middelgrote schaal, terwijl de HC-X20 ideaal is voor kleinschalige onafhankelijke interviews en evenementen.

Nauwkeurig vastleggen van beelden

De geïntegreerde lens maakt de camcorders veelzijdig dankzij een 20x optische zoom met een bereik van 24,5 mm3 groothoek tot 490 mm4 telefoto. Bovendien bieden de HC-X2 en HC-X20 met i.ZOOM 24x zoom bij 4K- en 32x zoom bij Full HD-resolutie. Het grote zoombereik is mogelijk in een compacte body dankzij een 4-Lens Drive System dat elke lensgroep apart aanstuurt.

AF met gezichtsherkenning

Face Detection AF/AE gecombineerd met een nauwkeurige scherpstel- aandrijving maakt een superieure scherpstelsnelheid en uitstekende stabiliteit en trackingprestaties mogelijk bij zowel 4K- als Full HD-opnames. Onderwerpen worden dus altijd scherp en goed belicht vastgelegd. Bovendien kan, door het aanraken van het lcd-scherm, het volgen van onderwerpen op basis van kleurherkenning worden geactiveerd.

5-assige HYBRID O.I.S.+

De HC-X2 en HC-X20 zijn voorzien van een hybride systeem waarin optische en elektronische beeldstabilisatie samenwerken om bewegings- onscherpte over vijf assen, inclusief rotatieonscherpte, te detecteren en te corrigeren. Hierdoor kunnen er vloeiende panning-opnames en prachtig stabiele opnames vanuit de hand worden gemaakt, zelfs bij 20x zoom of onder lastige omstandigheden zoals het maken van opnames uit een lage of hoge hoek. Het Ball O.I.S. System, dat frictie in het aandrijfsysteem beperkt, maakt verfijnde, nauwkeurige en onopvallende correcties mogelijk, zelfs voor minieme bewegingen.

1,0-inch 4K-sensor

Met een resolutie van circa 15,03 effectieve megapixels legt de 1.0-type MOS-sensor Ultra HD (3840 x 2160) opnames vast zonder cropping en met een gematigde scherptediepte en effectieve balans tussen beeldkwaliteit en gevoeligheid.

Uiteenlopende opnamemodi

De camcorders ondersteunen uiteenlopende bitsnelheden en formaten om te voldoen aan professionele en creatieve behoeften. Voor intern vastgelegde opnames kan gebruik worden gemaakt van Ultra HD bij 29,98p/25p en Full HD tot 59,94p/50p in 4:2:2 10-bit kwaliteit. Via HDMI- uitvoer kunnen Ultra HD 60p/50p 4:2:2 10-bit opnames extern worden vastgelegd. Daarnaast worden uiterst efficiënte HEVC-opnames (LongGOP/10-bit 4:2:0/MOV) ondersteund voor het maken van 59,94p/50p met 200Mbps-opnames terwijl voor het bestandsformaat kan worden gekozen uit MOV (QuickTime), MP4 en AVCHD.

GHDR-videoproductie

Met de HC-X2 kunnen High Dynamic Range (HDR) video-opnames worden gemaakt als de Hybrid Log Gamma (HLG) opnamemodus wordt gebruikt. HDR-video biedt een groter helderheidsbereik dan standaard video, waardoor beelden er natuurlijker en levensechter uitzien. Bovendien kunnen gebruikers opnames maken in de 13-stops V-Log-modus, de ideale basis voor nauwkeurige, uniforme kleurgradatie van opnames in de nabewerking.

Super Slow Motion en 4K (UHD) VFR-opnames

Door Full HD-opnames te maken bij hoge framesnelheden van 100 fps/120 fps, en deze af te spelen bij standaard framesnelheden van 50 fps/59,94 fps, kunnen de camcorders een vloeiend slow-motioneffect creëren. Daarnaast biedt de HC-X2/X20 de 4K (UHD) opnamefunctie Variable Frame Rate (VFR) waarmee gebruikers de framesnelheid in tien stappen kunnen wijzigen van 2 fps naar 60/50 fps5 en creatieve, expressieve video’s kunnen produceren met technieken zoals overcranking en undercranking.

Netwerkfuncties

Door de ingebouwde wifi kan er gemakkelijker dan ooit verbinding worden gemaakt. Met de HC-ROP mobiele app kunnen gebruikers de camcorder (inclusief de lens en camera-instellingen) draadloos bedienen met een tablet of smartphone.

De HC-X2 is uitgerust met ethernet, wat een uiterst stabiele live streamingverbinding mogelijk maakt. De HC-X20 kan via de optionele USB-ethernetadapter (apart verkrijgbaar) aangesloten worden op een bekabeld LAN. Full HD live streaming maakt gebruik van populaire RTSP/RTP/RTMP/RTMPS-protocollen, en maakt directe uitzending van onder andere concerten, sportevenementen en persconferenties mogelijk naar platforms als Facebook en YouTube. Gebruikers kunnen ook tegelijkertijd opnames maken en streamen. Bovendien kunnen gebruikers met de USB-tetheringfunctie van de HC-X2 live streamen via 5G smartphones.

Efficiëntere weergave-opties

Ten opzichte van het vorige model6 worden de resolutie en helderheid meer dan verdubbeld door het 3,5-inch grote lcd-scherm van 2760k pixels, waardoor het scherm zeer helder en heel duidelijk is, zelfs bij fel zonlicht. Het scherm is voorzien van elektrostatische aanraakfuncties, waardoor gebruikers menu’s kunnen selecteren door erop te tikken.

De camcorders hebben verder een kantelbare OLED-zoeker van 2.360k pixels die tegelijk met het lcd-scherm kan worden gebruikt om efficiënter te kunnen werken. De schermen zijn voorzien van Focus Assist-functies als Expand, Peaking en Area Mode, om snel en nauwkeurig handmatig te kunnen scherp stellen.

Designfuncties

Bij het ontwerp van de knoppen en functies van de camcorder is uitgegaan van de behoeften van videoprofessionals. Het lenslichaam is voorzien van drie handmatig in te stellen ringen voor het bedienen van de zoom, scherpstelling en iris. Daarnaast zijn er 14 aanpasbare gebruikersknoppen (negen op de body en vijf op het lcd-touchscreen).

Het geïntegreerde ND-filter heeft vier instellingen (Uit, 1/4, 1/16 en 1/64) en er zijn knoppen specifiek voor Gain en AWB. De meegeleverd batterij is zo ontworpen dat hij binnen de vorm van de camerabody past en niet uitsteekt. Met de batterij kan er langdurig continu worden opgenomen: ongeveer 3 uur en 50 minuten met de HC-X2 en 4 uur en 25 minuten met de HC-X20.

Twee SD-kaartsleuven

Door de twee SD-kaartsleuven is het mogelijk om lang continu opnames te maken: het opnamemedium wisselt automatisch en naadloos van sleuf 1 naar sleuf 2 en gebruikers kunnen volle kaarten vervangen door nieuwe tijdens het opnemen (Unlimited Relay Recording7 genoemd).

Andere functies zijn Simultaneous Recording (dezelfde gegevens worden vastgelegd op beide kaarten), Background Recording (één kaart legt continu vast, de andere legt noodzakelijke scènes vast terwijl de Rec-knop is ingeschakeld) en Dual Codec Recording8 (gelijktijdige opnames in twee verschillende formaten, d.w.z. Ultra HD en Full HD).

48-kHz/24-bits lineaire PCM audio-opnames

Twee verwisselbare XLR-ingangen ondersteunen +48V Phantom Power Supply/MIC/LINE. Audio kan ook worden opgenomen in 24-bit lineair PCM (MOV), 16-bit AAC (MP4) of Dolby Audio (AVCHD).

Uitzendklare beeldaanpassing

De HC-X2 en HC-X20 bieden een aantal beeldaanpassingsfuncties voor materiaal van uitzendkwaliteit, zoals Soft Skin (voor automatische aanpassing en correctie van huidtinten), 16-Axis Independent Colour Correction (maakt kleurafstemming voor meerdere camera’s mogelijk) en 8-Mode Gamma. De laatst functie biedt acht gamma-presets, waaronder twee soorten CINE-LIKE. Naast de gammamodi is de HC-X2 uitgerust met HLG en V-Log, waardoor de gebruiker het gradatieniveau kan bereiken dat zijn/haar specifieke productie vereist.

Prijzen & beschikbaarheid

De HC-X2E kost 3.199 euro en de HC-X20E 2.499 euro. Beide camcorders zijn beschikbaar vanaf november 2022.