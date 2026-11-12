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NOVA Filmgala biedt twee dagen filmplezier voor jonge makers en filmliefhebbers

12 november 2026 2 Minuten 0 Reacties
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Op 21 en 22 november vindt het NOVA Filmgala plaats in het Beeld & Geluid in Hilversum.

NOVA Nova Filmfestival Beeld & Geluid

Het is alweer de derde keer dat het Filmgala daar gehouden wordt. Het hele Filmgala kun je gratis bezoeken dankzij een gulle financiële steun van Beeld & Geluid en het Fonds voor Cultuur Participatie. Het NOVA Jonge Filmersfestival is dit jaar uitgebreid naar twee dagen en wordt gehouden in Theater 2. Er hebben zich ook enkele scholen ingeschreven met een flink aantal schoolproducties. Op zaterdag zijn de jongste filmers en de scholen aan de beurt. Op zondag worden films van de hoogste leeftijdscategorieën vertoond. Voor iedere leeftijdscategorie zijn er een eerste en tweede prijs. Er zijn ook diverse speciale prijzen. Dit jaar geeft de NOVA een speciale prijs voor de winnaar van het NOVA Jonge Filmersfestival,
namelijk een voucher ter waarde van € 500, die je kunt besteden aan scenarioadvies en begeleiding van je volgende film door André van der Hout. Dankzij diverse sponsors is er voor iedere bezoeker een goodie-bag met leuke verrassingen. Het NOVA Filmfestival wordt in Theater 1 gehouden. Daar worden topfilms vertoond, die zijn geselecteerd via regionale voorselecties. De winnaar krijgt een fraai Bronzen Manenschaap en er zijn, zowel in de categorie fictie als non-fictie, drie SuperNOVA’s te winnen voor de drie beste films per
categorie. Er is geen volgorde, dus de SuperNOVA’s zijn gelijkwaardige prijzen en bestaan uit een fraai beeldje. Daarnaast zijn er diverse speciale prijzen. Dit jaar geeft de NOVA een speciale prijs voor de beste nieuwkomer, namelijk een voucher ter waarde van € 500, die je kunt besteden aan scenarioadvies en begeleiding van je volgende film door André van der Hout. Het programma en andere informatie vind je op https://festivals.videofilmers.nl. Wie het hele weekend wil blijven kan overnachten in een van de hotels in de omgeving. Hotel De Witte Bergen biedt 10% korting aan voor bezoekers van het Filmgala. Informatie vind je op de website https://www.festivals.videofilmers.nl/nova-filmgala/hotels.

Mis het niet en kom op 21 en 22 november naar Beeld &Geluid in Hilversum.

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