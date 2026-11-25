Als in het najaar en winter de dagen korten, wordt het tijd voor feeërieke lichtspektakels buiten. Er is keuze uit safaritochten en meer stationaire lichtfestivals met gebouwen. Beiden vormen een ideaal onderwerp voor de video- of fotocamera om te spelen met licht, thema’s en verhalen.
Voor lichtsafari’s en festivals heb je schemering tot geheel donker nodig. Anders komen zij niet goed tot hun recht. Met name het jaargetijde wanneer het rond 18.00 uur al donker is, maakt het heel geschikt. Een uitzondering hierop vormen de lichtfestivals in gebouwen. Let verder in het najaar en de winter op de temperatuur en neerslag die de videopret kunnen bederven. Kom verder tijdig en vermijdt de drukke dagen!
Te kust en te keur
In het najaar verlichte routes en gebouwen al of niet georganiseerd rondom een thema of verhaal bestaan al vele jaren. Het worden er echter steeds meer. Te kust en te keur met een ruime keuze. Wij onderscheiden drie typen lichtevenementen:
1. De lichtsafari of lichttocht/wandeling.
2. Verlichte steden, kastelen en/of parken al of niet voorzien van kunstwerken.
3. De lichtfestivals in kerken, tentoonstellings- of historische gebouwen en andere interne locaties. Deze laatste categorie verzorgt vaak ook interne shows met allerlei projectie- en laservormen. Vaak ook met pixelmapping met laserprojectie op muren, schermen of gebouwen. Moeilijk te vinden zijn geen van de drie. Er wordt uitgebreid reclame voor gemaakt. Ze staan in uitstapjes-kalenders of -agenda’s. En vinden regelmatig jaarlijks terugkerend plaats.
Lichtsafari’s
De term safari duidt op een tocht door het landschap. In dit geval een tocht langs een feeëriek verlichte route. Veelal gebaseerd op een thema of een te vertellen verhaal. In geval van een dierenpark is er ook sprake van een soort wildsafari. Hoewel de beesten doorgaans goed zijn afgeschermd van het rondtrekkend publiek.
Bekende lichtsafari’s zijn die van de Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark, Wildlands , Burgers Zoo, Magic Ocean (Antwerpen) en Apenheul wordt Winterheul. Er zijn er nog heel wat meer. Je vindt er prachtige lichtfiguren, bewegende LED-regens, laserprojectie en soms ook vuurwerk. Voor de inwendige mens is er koek en zopie en warme worst plus glühwein.
Andere mogelijkheden vormen Lichtjes Tochten, Almere Jungle en het Archeon Lichtfestival.
De safari zelf vertelt een verhaal of is thema-gebonden. Zie hiervoor het programmaboekje en website. De beelden bij dit artikel komen van de Lightsafari Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
Lichtfestivals
De lichtfestivals vind je voornamelijk in steden, rondom kastelen en historische gebouwen maar ook in pretparken (Efteling, Disney). Bij de lichttochten spelen de verlichte huizen, regelmatig ook pixelmapping, een belangrijke rol. Tal van steden organiseren lichttochten en exposities. Regelmatig is er een combinatie met (licht-)kunst, lasershows en vuurwerk. Bekend zijn onder andere Eindhoven Glow, het Amsterdam Lightfestival, de Grote Schijn Rotterdam, Enchanted Gardens Arcen, I Light U in Utrecht, het Alluminous Festival Almere, de Lumineuze Nachten Kasteel de Haar, de Light Walk in Scheveningen en de lichtshows in de Antwerpse Handelsbeurs. Veel om te zien en vaak ook daadwerkelijk te beleven. Bij de festivals staan dikwijls, thema’s, bepaalde gebeurtenissen of een verhaal centraal.
Algemene uitrusting
Donker betekent voldoende lichtsterk en let op met hoge contrasten. Gelukkig hebben de meeste camcorders en videofilmende systeemcamera’s wel een lichtgevoelige ISO-instelling, 1600-6400. Combineer dat met een lichtsterk objectief F1.8-F4 en je hebt geen problemen.
Het dynamischbereik dient afdoende te zijn voor de contrasten. Een standaardzoom van 24-120 mm voldoet goed. Primelensen geven meer lichtsterkte. In het algemeen presteert de betere smartphone ook goed bij deze video-onderwerpen.
Thema, storytelling en soundtrack
Om er mooi videoverhaal van te maken kijk je naar het thema of het achterliggende verhaal. Dat biedt zowel een mooie rode draad als voldoende stof voor een pakkend videoverhaal. Wellicht valt er ook nog een menselijke storyteller te vinden.
De bijpassende muziek vloeit voort uit het thema of verhaal. Soundtrack on story of theme.
Lichtsafari’s en -festivals mag je gewoon niet missen in het najaar en winter. Lekker dwalen met de camcorder of videofilmende systeemcamera door de adembenemende lichtdecors. En vergeet ook de fotografie niet. De fraaiheid van en beweging in de het feeërieke licht zullen iedereen verbazen.
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