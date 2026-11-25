Lichtsafari’s

De term safari duidt op een tocht door het landschap. In dit geval een tocht langs een feeëriek verlichte route. Veelal gebaseerd op een thema of een te vertellen verhaal. In geval van een dierenpark is er ook sprake van een soort wildsafari. Hoewel de beesten doorgaans goed zijn afgeschermd van het rondtrekkend publiek.

Bekende lichtsafari’s zijn die van de Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark, Wildlands , Burgers Zoo, Magic Ocean (Antwerpen) en Apenheul wordt Winterheul. Er zijn er nog heel wat meer. Je vindt er prachtige lichtfiguren, bewegende LED-regens, laserprojectie en soms ook vuurwerk. Voor de inwendige mens is er koek en zopie en warme worst plus glühwein.

Andere mogelijkheden vormen Lichtjes Tochten, Almere Jungle en het Archeon Lichtfestival.

De safari zelf vertelt een verhaal of is thema-gebonden. Zie hiervoor het programmaboekje en website. De beelden bij dit artikel komen van de Lightsafari Beekse Bergen in Hilvarenbeek.