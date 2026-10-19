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Met korting in de voorverkoop: Het Grote FWD Jaarboek 2027

19 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
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In december verschijnt er natuurlijk weer een nieuwe editie van het Grote FWD Jaarboek, nu alvast te bestellen in de voorverkoop.

jaarboek FWD

Inmiddels is het een onmisbaar cadeau onder de boom voor de liefhebber van audio, video en smarthome: het Grote FWD Jaarboek. Ook dit jaar verschijnt er dus weer een nieuwe editie, met wederom honderden pagina’s met de mooiste producten, de beste achtergronden en de interessantste ontwikkelingen van het voorbije jaar, én een vooruitblik naar de komende 12 maanden.

De belangrijkste ontwikkelingen in smarthome-, audio- en entertainmentland lees je in het Grote FWD Jaarboek 2027; evenals een selectie van reviews op het gebied van muziek en film. We geven je unieke inzichten in de markt, bespreken wat voor moois je kunt verwachten in 2027 en halen het beste van de afgelopen 12 maanden nog eens naar boven.

Het Grote FWD Jaarboek 2027 heeft een luxe uitstraling en misstaat niet op de leestafel. Bestel hem nu in de voorverkoop tot uiterlijk 6 december voor de tijdelijke prijs van € 15,95 (incl. verzenden in Nederland én België) en je hebt jouw exemplaar nog voor de kerst in huis! De vaste verkoopprijs na de pre-sale bedraagt € 15,95 (excl. verzendkosten).

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