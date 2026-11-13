Nieuwe uitgave: Digital Movie 172-2026

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OP DE COVER

Optoma UHZ78LV – Thuisbioscoop met helderste beeld

Optoma kiest met de UHZ78LV resoluut voor een thuisbioscoop 4K DLP-projector. Maar dan wel een met een triple laserlichtbron met veel lichtopbrengst, een uitstekende gemotoriseerde lens met zoom én lensshift, en ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+.

TCL 65C7L – Een kleine stap vooruit?

Zelfs de TCL 65C7L, de iconische middenklasser van het merk, krijgt dit jaar een upgrade naar Super Quantum Dots. Maar een andere upgrade die de C8L wel kreeg, ontbreekt op dit toestel. Is de nieuwe achtergrondverlichting voldoende verbetering? Of is dit eerder een kleine stap vooruit?

WiiM Bar BAR001 – Eerste soundbar van WiiM scoort

Nadat WiiM met zeer betaalbare streamers en versterkers voor heel wat ophef zorgde, is het merk nu ook klaar om de wereld van tv-audio op zín kop te zetten. Dat doet het met de WiiM Bar, een 3.0.2-soundbar die je kunt uitbreiden met draadloze speakers en een subwoofer.

AI reduceert filmkunst tot zielloos product – De strijd tussen Nolan en Musk

De bekende regisseur Christopher Nolan en de net zo bekende ondernemer Elon Musk staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) bij het produceren van (speel)films. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, want het gaat niet over techniek alleen.

SmallRig F60 3850 – Volledig aanpasbaar follow focus-systeem

De SmallRig Follow Focus F60 3850 is een modulair follow focus-systeem dat je geheel kunt aanpassen voor het gebruikte objectief en de videofilmende systeemcamera. Een echt fijne handmatige scherpstelling voor zowel de video- als fotograaf.

DIGITAL BACKGROUND

AI als welkome hulp bij NLE en video-nabewerking – Fix it slim in de post

Kunstmatige intelligentie (AI) is een onmisbare gereedschapskist geworden bij de videomontage (NLE) en nabewerking. Postproduction. videomakers, editors en regisseurs ontkomen gewoon niet meer aan de voordelen van meer snelheid, efficiency, een hoge mate van kwaliteitsverbetering, toegevoegde creativiteit en besparing op tijd en kosten. Een gevleugeld zinnetje bij de nabewerking is ‘fix it in the post’, regel het bij de nabewerking. En dat kan heel slim met de hulp van AI. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Tijd voor een blik op de stand van zaken bij ‘fix it slim in de postindustrie’.

Follow Focus – Dynamisch handmatig scherpstellen op gevoel

De meeste verwisselbare prime-objectieven voor video op de systeemcamera hebben een handmatige scherpstelling en geen AF. Dat betekent dus met de hand aan de scherpstelring en het oog op de zoeker of viewerscherm focusseren. Dat kan in kritischere opnamesituaties, ondanks de scherpstelhulpen van de camera, manueel lastig zijn. Follow focus biedt met behulp van een nauwkeurig intuïtieve draaiknop en tandwieloverbrenging echt manueel dynamisch focusseren op gevoel.

DIGITAL TEST

K&F Concept Black Mist & Neewer Black Diffusion filter series A – Black Mist & Diffusion filters

De moderne camcorders en videofilmende systeemcamera’s zijn zo goed dat de resultaten regelmatig te scherp en hard overkomen of een te hoog contrast en te weinig filmische uitstraling hebben. Ook kunnen de huid minder fraai en lichtbronnen onnatuurlijk worden weergeven. Een Black Mist of Diffusion filter voor het objectief maakt het beeld natuurlijk zachter en brengt de filmische bioscooplook terug. Wij keken naar twee exemplaren van K&F Concept en Neewer.

TwelveLabs Studio 3 AI in de voice-over – Perfecte heldere Nederlandse stemsynthese

Artificial Intelligence is tegenwoordig heel goed in staat om bij de prompt ingetypte tekst vlekkeloos over te zetten in gesproken woord. Dat heet in het jargon, TTS, Text To Speech. Deze kunstmatige uitgesproken woorden gevat in geluidsbestanden zijn heel geschikt om als voice-over, commentaar of zelfs een complete story aan jouw videofilm tot te voegen. TwelveLabs Studio 3 is daar een ware meester in.

DIGITAL PRAKTIJK

Lichtsafari’s en -festivals – Dwalen door feeerieke lichtdecors

Als in het najaar en winter de dagen korten, wordt het tijd voor feeërieke lichtspektakels buiten. Er is keuze uit safaritochten en meer stationaire lichtfestivals met gebouwen. Beiden vormen een ideaal onderwerp voor de video- of fotocamera om te spelen met licht, thema’s en verhalen.

Zand- en ijssculpturen – Betoverend beeldhouwen met zand en ijs

Met zand en ijs kan je prachtige sculpturen maken. Ware kunstwerken ontworpen door echte professionals zijn met de camcorder of systeemcamera te bewonderen op meerdere festivals. Zand vooral in de zomer en herfst. IJs natuurlijk in de winter. Doorgaans is er sprake van een verbindend thema dat prima loont voor een videostory.

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