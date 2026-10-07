De camcorder

Er is het nodige te doen over camcorders. Zijn ze nog wel van deze tijd? Niet op uitsterven na dood? Of kan de AV-techniek nog wel meekomen? Ook zijn er nog eens drie verschillende typen camcorders. In ieder geval zijn de camcorders in de prosumer-, midden- en topklasse nog lang niet dood. Er komen nog steeds updated versies en zelfs totaalnieuwe ontwerpen uit. Bij de amateurmodellen is dat wat minder, doch er zit nog altijd verrassend leven in. Pro ondergaat een soort revival. De AV-techniek blijft op een behoorlijk en recent niveau. In de praktijk bieden de camcorders qua beeldsensoren, processoren e.a. chiptechnologie wat minder mogelijkheden dan systeemcamera’s. De kwaliteit blijft wel hoogstaand en het is de vraag of je al die extra mogelijkheden en opties wel nodig hebt!

In twee opzichten is de camcorder onverslaanbaar: De ergonomische bediening en Run and Gun. Alles zit er ergonomisch gezien bij een basismodel meteen in één apparaat: Objectief, microfoon (ook met mixer en ingangsregeling), zoeker, viewerscherm en handgreep. Bij de geavanceerdere modellen voeg je deze accessoires op de eigen maat en smaak toe. Tevens zitten alle bedieningsknoppen-, ringen en schakelaars op de plaats waar de klassieke videofilmer of cineast hen verwacht. Meestal naar keuze automatisch of handmatig te bedienen.

Run and Gun slaat op de meelopende camera bij nieuwsgaring, documentaires en je in en om een event bewegen. De camcorder toont zich hierbij een intuïtief opname-instrument, als het ware een verlengstuk van de cameraman/vrouw.

Dan de hoeveelheid K, het aantal frames en P, diverse videoformats, AF, LUTs en interne nabewerking. Systeemcamera’s en smartphones pronken graag met de hoeveelheid K van de beeldsensor. 24, 32, 40, 50, 80 of zelfs 100K. Allemaal interessant voor de fotografie maar niet bij video. Voor opnamen in 4K UHD is een 8 MegaPixel beeldsensor al meer dan voldoende. Met een 1 inch, 4/3 MF, APS-C of full frame beeldsensor schiet je bij een 8-10 MP beeldsensor met gemak 5, 6 en 8K video op 16:9 en DCI. Inmiddels zijn er al camcorders die in het 12K-formaat of hoger formaat opnemen. Het aantal beelden per seconde blijft een belangrijk issue. Bij de hogere resoluties loopt de beeldsnelheid terug. Op 4K mag je wel 60P verwachten. Bij 6-8K daalt de framerate regelmatig naar 30P. Slow motion is doorgaans in full HD op 100-240fps. Bij geavanceerde modellen is de framerate vaak variabel. Een ander punt vormt de rolling shutter. Die zie je bij camcorders niet gauw. Hun sensoren zijn sneller volledig uit te lezen.

Wat de videoformaten betreft heeft de camcorder er doorgaans voldoende in huis. De speciaal op video gerichte systeemcamera doorgaans nog veel meer varianten maar daarbij komen ook foto en aparte cinetoepassingen in de picture. Met de AutoFocus zit het wel snor. Snel, accuraat en AI-gestuurd. Het dynamische bereik laat niet te wensen over. LUTs en in-camera postproduction ontbreken niet. En het geluid staat, zeker met externe microfoons en manuele bediening op hoog niveau. Voorheen liep de connectiviteit bij de camcorder enigszins achter. Tegenwoordig zijn draadloze live stream, IP en NDI al standaard.