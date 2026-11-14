Review: JBL Cove M1 & JBL Cove P1 – Laatkomer schiet meteen naar de top

Dat JBL zo lang het multiroomsegment cadeau deed aan Sonos, klopt slechts ten dele. Al heel lang kun je ad hoc hun bluetooth-speakers met elkaar koppelen, bij de recente generatie via Auracast. Er waren in het verleden ook speakers die via Chromecast te koppelen waren. Maar dat stond allemaal ver weg van de nauwe integratie die je al twintig jaar bij Sonos vindt – ja, zolang is het al! Een flink aantal uitdagers is in die tijd opgedoken. Met hun eigen troeven en het nodige succes, zoals Audio Pro, Bluesound (met BluOS ook present bij andere merken) en Denon Home (met HEOS aanwezig in Denon- en Marantz-apparatuur). Cove is duidelijk bedoeld als een inhaalbeweging om JBL’s achterstand in het segment weg te werken. De drie speakermodellen die recent zijn voorgesteld draaien op eenzelfde platform en zijn te bedienen met dezelfde JBL One-app. Je kunt de luidsprekers ook ad hoc koppelen zodat ze dezelfde muziek spelen, en in de app vind je internetradio en streamingdiensten. Daarnaast ondersteunen de Cove-toestellen een karrenvracht aan streamingopties van derden, meer dan de meeste rivalen. Wat JBL daarnaast uitspeelt is Dolby Atmos-ondersteuning én Auracast. Dat laatste is een slimme toevoeging waarmee je zo’n Cove-speaker makkelijk laat samenspelen met een van de vele JBL bluetooth-speakers. Wat JBL ook uitspeelt is een eenvoudige manier om muziek die in één kamer speelt meteen naar een andere speaker te brengen, zonder dat je naar een smartphone en app moet grijpen. Er zijn drie Cove-modellen: de kleine M1 van 229,99 euro, het 499,99 euro kostende X1-tafelmodel en de draagbare P1 met accu (449,99 euro). In deze review zoomen we in op de M1 en de P1, toevallig ook de twee speakers die je eveneens kunt gebruiken als extra achterspeakers bij bepaalde JBL-soundbars. Dat aspect hebben we echter niet getest, we focussen op deze twee als muziekmakers en in een multiroomsetting.
JBL is als een van de grootste audiomerken ter wereld opvallend afwezig in het multiroomsegment waar Sonos lang de baas was. Misschien komt daar verandering in met de Cove-speakers die JBL nog maar recent voorstelde.
|JBL Cove M1
|Draadloze speaker
|Vermogen
|110 Watt
|Streaming
|JBL One-app, AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Roon Ready, Qobuz Connect, Spotify Connect, Tidal Connect, UPnP
|Extra's
|multiroom, stereopaar mogelijk, bruikbaar als rear-speakers bij soundbar
|Afmetingen
|12,5 x 18.4 x 12,5 cm
|Gewicht
|1,65 kg
|Prijs
|229,99 euro
|JBL Cove P1
|Draadloze (draagbare) speaker
|Vermogen
|120 Watt
|Streaming
|JBL One-app, AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Roon Ready, Qobuz Connect, Spotify Connect, Tidal Connect, UPnP
|Extra's
|meegeleverde laaddock, multiroom, stereopaar mogelijk, bruikbaar als rear-speakers bij soundbar, Dolby Atmos-geluid
|Afmetingen
|14,6 x 23,3 x 14,7 cm
|Gewicht
|3,26 kg
|Prijs
|449,99 euro
Van de eigen app tot roon
Een Cove-speaker instellen en bedienen doe je met de JBL One-app, die onder meer ook dient voor de JBL Bar-soundbars en de Partybox-feestspeakers van het merk. Heb je meerdere Cove-speakers, dan verschijnen ze in een lijst met heel grote iconen naast deze producten. De app werkt over wifi, maar je kunt ook naar elke Cove-speaker over bluetooth streamen. Wel handig, want dit betekent dat je ze mee kunt nemen naar een vakantiehuis. In de JBL One-app vind je een aantal streamingdiensten, waaronder Amazon Music, Qobuz en Tidal (die laatste met ondersteuning voor Dolby Atmos). Internetradio is er ook, via TuneIn. Audio richting een Cove-speaker sturen kan ook buiten de JBL-app om. Via AirPlay of Chromecast bijvoorbeeld, maar zelfs oldschool UPnP werkt. Ook via de apps van Spotify, Qobuz en Tidal kun je ze rechtstreeks van muziek voorzien. Ten slotte is er nog Roon. Die audiofiele software is van Harman, de groep achter JBL, waardoor je de M1, P1 en X1 meteen in Roon ziet verschijnen.
Cijfert zichzelf weg
Draadloze speakers zoals deze belanden niet enkel in de woonkamer, maar evengoed in de keuken, naast de eettafel of in een slaapkamer. In al die omgevingen zou de M1 passen, want het is een strakke kubus met een kleine voetafdruk. Z’n vierkante, afgeronde vorm doet wat denken aan de Sonos Play:1’s van vroeger. Heel origineel oogt hij dus niet echt, al legt JBL wel eigen accenten. Wat opvalt is dat de speaker net niet opvalt. Het logo is in dezelfde kleur uitgevoerd, er zijn geen designelementen in contrasterende kleuren en ook ledjes die de aandacht trekken ontbreken hier. De M1 is er, net als de andere Cove-toestellen, in het zwart of wit. In beide kleuren doet hij heel hard z’n best om geen aandacht te trekken. Dat is prima, want uiteindelijk komen zulke draadloze speakers overal in het huis terecht en moeten ze dus in heel diverse interieurs passen.
Ook buiten veilig
De P1 is een kopie van de M1, met op het eerste gezicht dezelfde verhoudingen maar dan net wat groter in alle richtingen. Het is een flink ding dat gemaakt is om verplaatst te worden, zowel binnen het huis als buiten in de tuin. In de doos krijg je er meteen een eenvoudig dock bij dat de interne – maar hoera, vervangbare – accu oplaadt. Die gaat 14 uur mee; dat is respectabel, maar niet buitengewoon. De Sonos Move 2 zingt het 24 uur lang uit. Met z’n 3,6 kg zwaar is hij niet extreem uitdagend om mee naar het terras te sleuren, maar licht is de P1 nu ook weer niet. Achterop is er een nis die toelaat om de speaker vast te nemen, dat is wel handig. Zoals je zou verwachten van een apparaat dat in de buitenlucht gebruikt kan worden, draagt de P1 een IP56-label dat een zekere mate van bescherming tegen stof en water belooft. Maar hem in de regen laten staan lijkt geen goed idee.
In drie stappen ingesteld, min of meer
Eén voordeel heeft een laatkomer wel: hij kan leren uit de fouten van anderen. Een les die JBL ter harte neemt, onder andere om de setup van de Cove-speakers zo pijnloos mogelijk te maken. Volgens de fabrikant zijn de M1 en P1 in drie stappen klaar voor gebruik. Die claim klopt wel, min of meer. De JBL One-app detecteerde inderdaad in een wip een nieuwe Cove M1, gevolgd door de vraag om even op de hartjestoets bovenop de speaker te drukken. Even het wifi-wachtwoord van je netwerk invullen, waarna direct een eventuele (en ja, die gaat er zijn) firmware-update wordt aangebracht. Een eigenschap van de Cove-speakers is dat ze een soort automatische kamerkalibratie aan boord hebben, waardoor de weergave wordt aangepast aan de akoestische eigenschappen van een kamer en naargelang waar de speaker staat. Die kalibratie doet het toestel helemaal zelf en doorlopend, je hoeft er dus niets voor te doen. De microfoon op het toestel moet daarvoor wel actief zijn; er is achterop een hardwareknop om de mic uit te schakelen als je dat liever hebt.
Kikkers op verzoek
En ja, dat zijn helemaal niet veel stappen om een draadloze speaker in te stellen. Al stopt het niet per se hier. De speaker een eigen naam geven is ook wel handig, net als het instellen van wat kort op de hartjesknop drukken juist doet. Die toets heet officieel de Moment-knop en kan gekoppeld worden aan Spotify Tap, waardoor de speaker automatisch je Spotify-afspeellijst laat horen. Of je linkt het aan een eigen afspeellijst of internetradiostation. Een excentriekere keuze zijn de rustgevende soundscapes die je via de app kunt instellen. Lekker zen, speakers die het geluid van een bos of zee produceren. Ook regen of een stadsomgeving is mogelijk. JBL gaat er helemaal voor, want bij elk van die vier soundscapes kun je drie geluidselementen meer of minder toevoegen. Bij Regen kun je bijvoorbeeld de verhouding tussen druppels, onweer en kikkers instellen. Het klinkt misschien als iets lichtjes bizars in de oren, maar ik kan me inbeelden dat iemand ’s middags een tukje wil doen en dan indommelt omringd door ontspannende bosgeluiden (terug naar de natuur) – nu met extra krekels!
Muziek wandelt met je mee
JBL speelt ook graag de tweede functie van de Moment-knop uit. Een uithangbord van het Cove-systeem is immers dat je met een druk op de knop muziek meeneemt van een kamer naar een andere. Als je bijvoorbeeld tijdens het kokkerellen in de keuken een playlist hebt spelen en je verhuist met het afgewerkte gerecht naar de eetkamer, druk je gewoon lang op het hartje om die playlist ‘over te nemen’ op een Cove-speaker in de buurt. Het is ook handig als je een lange podcast of een luisterboek beluistert en je even van de sofa naar het terras verhuist.
Samen in een zone of stereopaar
Net zoals bij andere multiroomsystemen kun je in de JBL One-app verschillende Cove-speakers samenvoegen en tegelijk aansturen. Dat gaat soepel, al valt de audio heel even stil bij het (ont)koppelen. De synchronisatie is echter heel goed. Als we een reeks Cove-speakers in één kamer plaatsen en koppelen, is er geen merkbare echo door vertraging. Twee Cove M1’s combineren tot een stereopaar ging ook vlot. Als je twee gelijke speakers hebt ingesteld, krijg je al vanzelf de vraag om dit te doen. Het samenvoegen van een duo M1’s tot één stereopaar duurde maximaal een minuut, inclusief het afspelen van wat testtonen om te bepalen welke speaker links en welke rechts stond. Net zoals bij een paar Era 100’s of twee Denon Home 200’s is de stap naar twee M1’s absoluut de moeite waard. Toch in situaties waarin je aandachtiger naar muziek wilt luisteren; dan is een echt stereobeeld veel boeiender om naar te luisteren.
Dolby atmos kan ook
Techniek boeit de meeste mensen die een draadloze speaker kopen niet echt. Bij de Cove M1 en P1 is de technologie dan ook heel onzichtbaar, je ziet er niets van. Nochtans zitten de M1 en P1 technisch wel slim in elkaar, zoals op een persevenement in Amsterdam te zien was bij speciale, transparante versies van deze speakers. Een trio van tweeters boven een midrange-driver voorop zorgt ervoor dat de M1 detailrijk geluid breed de kamer instuurt. Dat doet de M1 echt heel goed, waardoor de ritmische heldere samples bij Goliath van Woodkid ook onder een schuine hoek fris klinken. Een passieve woofer achterop betekent dat je hem het best niet in een nis van een kast stopt of vlak tegen de muur, al grijpt die kamerkalibratie wellicht wel in om te wollige bassen af te remmen. Samengevat: de Cove M1 is een speaker die je praktisch overal kunt plaatsen om doorheen een ruimte van een gebalanceerde klank te genieten. Die driedubbele tweeter met midrange-driver-opstelling kom je ook bij de P1 tegen, aangevuld met een extra tweeter bovenop om Dolby Atmos-hoogte-effecten weer te geven. Je hoort deze wel enkel spelen als je ook echt audio in dat formaat afspeelt, wat kan via Tidal in de app of via Tidal Connect. Extra laag komt hier van twee passieve woofers, één aan elke zijkant. Er is nu eenmaal meer ruimte en kastinhoud bij deze speaker, wat zich meteen vertaalt naar een vollere klank.
Een soepele ervaring, levendig geluid (zeker als het luid staat)
Een multiroom-platform bouwen is qua software niet zo eenvoudig. Er komt achter de schermen wel wat bij kijken om ervoor te zorgen dat meerdere speakers synchroon spelen en dat je vlot toestellen kunt koppelen. Positief is dat, ondanks de jonge leeftijd, Cove op dit vlak foutloos werkte tijdens het testen. We hadden in totaal vier Cove-speakers in huis tijdens de testperiode, en we konden ze probleemloos simultaan dezelfde muziek laten spelen. Ook op alle vier simultaan een andere stream laten horen, kon zonder haperen – uiteraard moet je draadloze netwerk hier wel voor opgewassen zijn. Het enige minpuntje qua bediening is dat je, bij meerdere speakers die overal in huis andere dingen afspelen, het overzicht wat mist. Je moet in het hoofdscherm op een specifieke luidspreker tikken en dan op het huisje-icoon om te zien wat er aan gekoppeld is. Je hebt ook enkel bij de leidende speaker die de groep aanstuurt de volledige controle. Het is net een stap te veel, al is een keer extra tikken nu ook niet bepaald een dealbreaker. Dit valt bovendien met een tweak aan de interface makkelijk op te lossen. Tijdens het testen zagen we al een aantal verbeteringen doorgevoerd worden in de app (onder meer om per speaker sneller bij de equalizer te komen), dus het zou wel eens kunnen dat er nog verder aan gesleuteld wordt.
Waar de Cove M1 en P1 heel positief mee opvallen is hun klank. Daarbij zijn ze vooral kamervullender dan heel wat concurrenten, een pluspunt als je met één toestel een leefruimte wilt vullen met muziek. Verwacht nu ook weer niet het onmogelijke; een kamer van 50 m² of een ruimte met een complexere inrichting zal echt meer dan één apparaat vereisen. Maar het is wel een sterk resultaat, ook omdat het detailgevoel goed op peil blijft als je bijvoorbeeld rond een kookeiland beweegt. Bij een kleine speaker als de M1 is die kamervullende eigenschap een echte plus. Met de standaardinstellingen, JBL Signature, is de klank evenwichtiger dan je misschien van JBL zou verwachten. Hierdoor was ik zelfs geneigd om de kleine Cove wat dichter bij een muur te parkeren, zodat er net wat meer body in het laag was. Het album ‘The Cosmic Selector Vol.1’ van Lord Huron vloeide zo heel geslaagd de kamer in, perfect voor de dromerige sfeer die de Amerikaanse indieband graag oproept. Het plaatje klopte bij Bag of Bones het best met het volume net wat hoger, dan was de basgitaar er helemaal bij. Toen the cure van Olivia Rodrigo langskwam, was de M1 luider zetten een onmiddellijke reflex – de beloning was er zeker. Het lijkt wel een bewuste keuze van JBL om te zorgen dat, als het stiller staat, je spraak nog steeds helder aangeleverd krijgt, terwijl het laag wat meer naar de achtergrond verdwijnt. Dat is goed om te zorgen dat je het radiojournaal of een podcast ’s morgens kunt volgen zonder de rest van het huis wakker te schudden. Maar als je toch meer body wilt, kun je – gezien de afwezigheid van een loudness-functie – gewoon even in de equalizer duiken. De P1 klinkt een stuk voller dan de M1, en ook iets minder helder. Als ik er het nieuwe ‘Megaptera Novaeangliae’-album van de Franse Rone via Tidal naar stuur in Dolby Atmos-formaat, dan krijg ik grootse techno te horen. Ook als de P1 gewoon op de grond staat, ergens in de hoek, zweven de samples ver uit elkaar en is er een goede definitie.
Conclusie
JBL schiet met Cove op een beloftevolle wijze uit de startblokken. Ja, hier en daar zijn er nog wat aspecten aan de bediening die net iets beter kunnen, in het bijzonder als het gaat om het multiroom-gedeelte. Maar globaal genomen is dit een sterke start, met heel veel functionaliteit die je elders mist. De enorme hoeveelheid streamingopties bijvoorbeeld, of de uiterst eenvoudige setup. Het belangrijkste is dat de Cove M1 en Cove P1 elk op geluidsvlak duidelijk heel wat te bieden hebben. De brede, kamervullende uitstraling staat daarbij met stip op één. Het is een fijne eigenschap voor speakers die op de gekste plaatsen in een woning terecht kunnen komen. Wie echt kritisch wil luisteren, opteert het best voor twee Cove M1’s – dat levert de meest complete stereo-ervaring op. De P1 klinkt het boeiendst wanneer je Dolby Atmos-tracks ernaartoe streamt, maar is met alle muzieksoorten erg krachtig en onderhoudend. De speaker past zich ook goed aan de situatie aan, en levert zelfs in de buitenlucht een volle klank. Het is wat vroeg om definitieve uitspraken te doen over het Cove-ecosysteem, ook omdat we de integratie met JBL-soundbars niet konden bekijken. Maar het ziet er wel naar uit dat JBL hiermee een heel serieuze uitdager voor Sonos het veld op stuurt.
Beoordeling
JBL Cove M1 en JBL Cove P1
- Stereopaar M1’s klinkt heel goed
- Automatische kamerkalibratie
- Eenvoudige setup
- Veel streamingopties, je bent niet gebonden aan de app
- Detailweergave overal in de kamer
- Vocals ook bij lage volumes helder
- Eerder matige accuduur P1
- Overzicht van wat speelt in de app
- Geen inputs
Beoordeling JBL Cove M1 en JBL Cove P1
JBL schiet met Cove op een beloftevolle wijze uit de startblokken. Ja, hier en daar zijn er nog wat aspecten aan de bediening die net iets beter kunnen, in het bijzonder als het gaat om het multiroom-gedeelte. Maar globaal genomen is dit een sterke start, met heel veel functionaliteit die je elders mist. De enorme hoeveelheid streamingopties bijvoorbeeld, of de uiterst eenvoudige setup. Het belangrijkste is dat de Cove M1 en Cove P1 elk op geluidsvlak duidelijk heel wat te bieden hebben. De brede, kamervullende uitstraling staat daarbij met stip op één. Het is een fijne eigenschap voor speakers die op de gekste plaatsen in een woning terecht kunnen komen. Wie echt kritisch wil luisteren, opteert het best voor twee Cove M1’s – dat levert de meest complete stereo-ervaring op. De P1 klinkt het boeiendst wanneer je Dolby Atmos-tracks ernaartoe streamt, maar is met alle muzieksoorten erg krachtig en onderhoudend. De speaker past zich ook goed aan de situatie aan, en levert zelfs in de buitenlucht een volle klank. Het is wat vroeg om definitieve uitspraken te doen over het Cove-ecosysteem, ook omdat we de integratie met JBL-soundbars niet konden bekijken. Maar het ziet er wel naar uit dat JBL hiermee een heel serieuze uitdager voor Sonos het veld op stuurt.
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