Review: JBL Cove M1 & JBL Cove P1 – Laatkomer schiet meteen naar de top

Een soepele ervaring, levendig geluid (zeker als het luid staat)

Een multiroom-platform bouwen is qua software niet zo eenvoudig. Er komt achter de schermen wel wat bij kijken om ervoor te zorgen dat meerdere speakers synchroon spelen en dat je vlot toestellen kunt koppelen. Positief is dat, ondanks de jonge leeftijd, Cove op dit vlak foutloos werkte tijdens het testen. We hadden in totaal vier Cove-speakers in huis tijdens de testperiode, en we konden ze probleemloos simultaan dezelfde muziek laten spelen. Ook op alle vier simultaan een andere stream laten horen, kon zonder haperen – uiteraard moet je draadloze netwerk hier wel voor opgewassen zijn. Het enige minpuntje qua bediening is dat je, bij meerdere speakers die overal in huis andere dingen afspelen, het overzicht wat mist. Je moet in het hoofdscherm op een specifieke luidspreker tikken en dan op het huisje-icoon om te zien wat er aan gekoppeld is. Je hebt ook enkel bij de leidende speaker die de groep aanstuurt de volledige controle. Het is net een stap te veel, al is een keer extra tikken nu ook niet bepaald een dealbreaker. Dit valt bovendien met een tweak aan de interface makkelijk op te lossen. Tijdens het testen zagen we al een aantal verbeteringen doorgevoerd worden in de app (onder meer om per speaker sneller bij de equalizer te komen), dus het zou wel eens kunnen dat er nog verder aan gesleuteld wordt.

Waar de Cove M1 en P1 heel positief mee opvallen is hun klank. Daarbij zijn ze vooral kamervullender dan heel wat concurrenten, een pluspunt als je met één toestel een leefruimte wilt vullen met muziek. Verwacht nu ook weer niet het onmogelijke; een kamer van 50 m² of een ruimte met een complexere inrichting zal echt meer dan één apparaat vereisen. Maar het is wel een sterk resultaat, ook omdat het detailgevoel goed op peil blijft als je bijvoorbeeld rond een kookeiland beweegt. Bij een kleine speaker als de M1 is die kamervullende eigenschap een echte plus. Met de standaardinstellingen, JBL Signature, is de klank evenwichtiger dan je misschien van JBL zou verwachten. Hierdoor was ik zelfs geneigd om de kleine Cove wat dichter bij een muur te parkeren, zodat er net wat meer body in het laag was. Het album ‘The Cosmic Selector Vol.1’ van Lord Huron vloeide zo heel geslaagd de kamer in, perfect voor de dromerige sfeer die de Amerikaanse indieband graag oproept. Het plaatje klopte bij Bag of Bones het best met het volume net wat hoger, dan was de basgitaar er helemaal bij. Toen the cure van Olivia Rodrigo langskwam, was de M1 luider zetten een onmiddellijke reflex – de beloning was er zeker. Het lijkt wel een bewuste keuze van JBL om te zorgen dat, als het stiller staat, je spraak nog steeds helder aangeleverd krijgt, terwijl het laag wat meer naar de achtergrond verdwijnt. Dat is goed om te zorgen dat je het radiojournaal of een podcast ’s morgens kunt volgen zonder de rest van het huis wakker te schudden. Maar als je toch meer body wilt, kun je – gezien de afwezigheid van een loudness-functie – gewoon even in de equalizer duiken. De P1 klinkt een stuk voller dan de M1, en ook iets minder helder. Als ik er het nieuwe ‘Megaptera Novaeangliae’-album van de Franse Rone via Tidal naar stuur in Dolby Atmos-formaat, dan krijg ik grootse techno te horen. Ook als de P1 gewoon op de grond staat, ergens in de hoek, zweven de samples ver uit elkaar en is er een goede definitie.