Leica introduceert D-Lux 7 007 Edition

Sinds ’s werelds beroemdste geheim agent zijn debuut op het scherm maakte in Dr. No (1962), speelt fotografie een centrale rol in het James Bond-universum. Filmproducent Michael G. Wilson, die een fervent fotograaf en gepassioneerd verzamelaar is, heeft het fotoarchief van EON opengesteld voor een tentoonstelling van legendarische Bond-foto’s. De tentoonstelling ‘Photographs from the James Bond Archive’ is te zien in Leica Gallery London tot 21 maart 2023.

Verfijnd, discreet en altijd klaar voor actie: De klassieke James Bond-waarden beschrijven ook perfect de Leica D-Lux 7. De gelimiteerde speciale editie biedt een elegant design en wordt geleverd met een reeks exclusieve accessoires.

In de openingsscène van Dr. No zien we de hoofdpersoon in Le Cercle Casino in de Londense Les Ambassadeurs Club, zittend aan een Baccarat-tafel. Bond heeft net zijn winnende hand gespeeld als zijn tegenstander, Miss Sylvia Trench, hem vragend aanspreekt met “Mister…?”. Sindsdien is zijn antwoord synoniem geworden met de franchise, inclusief de recentste film, No Time to Die (2021): “Bond, James Bond.”

Dezelfde sfeer van tijdloze verfijning kenmerkt de Leica D-Lux 7 007 Edition. De camerabekleding is gemaakt van een hoogwaardig materiaal met ruitvormige structuur dat zijn weerga niet kent op een D-Lux 7. Het subtiele ruitvormige patroon wordt herhaald op de handgreep, die samen met de polsband zorgt voor een optimale hantering van de camera. De bovenplaat is versierd met het beroemde 007-logo; de set bevat ook een automatische lensdop met het klassieke ‘gun barrel’-ontwerp, beroemd door de openingssequentie van James Bond-films. Een ander onderscheidend element van deze speciale set is de lederen houder in de stijl van een holster, waarmee de camera comfortabel vervoerd kan worden en toch altijd klaar is voor actie.

Met zijn grote beeldsensor en lichtsterke Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH. (24-75mm t.o.v. full0-frame) combineert de Leica D-Lux 7 een uitstekende beeldkwaliteit met compacte afmetingen.

Prijs en beschikbaarheid

Ter ere van de James Bond film franchise die begon met de release van Dr. No in 1962, is de speciale editie beperkt tot precies 1.962 stuks. De set wordt geleverd in een speciaal ontworpen presentatiedoos en zal vanaf eind februari 2023 in Nederland verkrijgbaar zijn bij de Leica Store Amsterdam en de Leica Store Lisse. De adviesprijs bedraagt € 1.990 EUR inclusief btw.