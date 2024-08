Review: Insta360 Ace Pro – Action-, Vlog- en Dashcam

Het is tegenwoordig niet alleen maar GoPro Hero en DJI Osmo dat de klok bij de actioncams slaat. De combinatie van Insta body en een objectief van Leica betreedt dit strijdperk met ferve. Het model Insta360 Ace Pro heeft alles in huis om een echte klapper als zowel actioncam als een Vlog- en dashcam te worden. Insta heeft al naam en faam gemaakt met andere 360 graden camera’s. Nu is het tijd voor een actioncam vlaggenschip.

Wat de slimmigheidjes betreft onder andere een AI Highlight Assistent, Easy Sharing en besturing met stem en gebaren.

Body en objectief

De Insta360 Ace Pro wordt compleet geleverd met een mount voorzien van een forkconnector, oplaadbare LithiumIon-accu, zelfklevende bevestigingsplaat en een USB-kabel. De mount is magnetisch, maar wordt mechanisch gelockt en functioneert in de praktijk goed. Zorg wel dat je deze goed aandrukt totdat je een click hoort. Een gewicht van 180 gram is net niet te zwaar voor een helm of een lichtere drone. De afmetingen zijn 7,2 x 5,2 x 3,85 cm. Het ziet er allemaal fraai modern en actioncam-achtig uit. Rechts aan de voorzijde het info/statusschermpje met links daarvan het rood omlijnde objectiefgedeelte. Heel interessant is het ‘rearscreen’, een achterop de camerabody geplaatst kleuren opklapscherm. Ideaal voor het vloggen, terugkijken en het verschaffen van extra gebruikers/opname-informatie. Dit flipscreen meet 2,4 inch en kan over 180 graden geheel naar voren geklapt worden. Omdat je 2 knopjes moet indrukken om het scherm omhoog te klappen komt deze nooit ongewenst los, zelfs niet tijdens het (motor-)rijden. De opnameknop zit links en heeft een comfortabele intuïtieve druk. Qua bouw en constructie is de Insta360 Ace Pro een gedegen actioncam bestand tegen water (tot 10 meter), stof en vallen. Achter twee afdichtkapjes zitten aansluitingen voor extra accessoires. Bijvoorbeeld een microfoon met windwerend poezenbontje. De opnamen sla je met behulp van een micro-SD-kaartje op.

De 6 assige gyroscope in combinatie met de FlowState beeldstabilisatie hoort tot beste in dit genre. De Leica Super Sumarit. Met F2.6 en 16 mm (equivalent 35 mm) een goede performer voor de doelen action, vlog en dashcam. De combinatie van het goede objectief en de grote sensor geven een mooi beeld. Daarnaast geeft het je de ruimte om in te zoomen (clarity zoom) zonder kwaliteits verlies op 4K. Het Leica objectief presteert lang niet gek in dit genre. Wees voorzichtig met elektronisch inzoomen. De accu houdt het bij 4K op 60 fps een kleine anderhalf uur vol. Reservebatterij aanbevolen. Van oververhitting hadden wij geen last.

Video, foto en geluid

De Insta360 Ace Pro kan zowel met 4K en 6K als 8K uit de voeten. Bij 4K de meeste formaatopties. Zelfs tot 120 fps slow motion. Op 8K staat alleen 24 beelden per seconde ter beschikking. De kwaliteit van de videoshots stemmen zeker tot tevredenheid. De 1/1.3 inch beeldsensor en het Leica-objectief vormen een goed stel. Uiteraard halen beiden de kwaliteit van high-en vlogcams, camcorders en systeemcamera’s niet. Maar die kunnen niet de action doen. Voor de praktijk voldoet 4K op 60 beelden per seconde uitstekend. Wie meer wil pakt 6K en voor super 8K maar dan op 24fps. Er zijn drie kleurprofielen: vlak, levendig en standaard. De Free-Frame video optie is de perfecte uitkomst voor als je van ten voren niet weet voor welk platform je de video wilt gaan gebruiken en kun je achteraf kiezen voor een uitsnede van 16:9, 9:16 of 1:1.

Meestal hebben actioncams met een kleinere sensor het zwaar bij matig licht en in het donker. Gelukkig is dit bij de Insta360 Ace Pro goed en in Pureshot video zelfs erg goed (voor een action camera). Er is HDR active voor video en photo voor still aan boord. Encoding in zowel H.264 als H.265. De foto’s op 48MP (.JPG en DNG RAW) mogen ook gezien worden doch high-end smartphones en systeemcamera’s kunnen dat beter. Maar wat wil je voor 429 euro? Met PhotoGrap maak je 12 MP shots vanuit een lopende videoreeks. Het geluid blijft bij actioncams altijd en dingetje. Het klinkt goed verstaanbaar, wat blikkerig en verder redelijk maar het blijft behelpen. Gebruik waar nodig het interne windfilter! Een externe microfoon met poezenbontje geeft al een aardige verbetering.

Bediening

De Insta360 Ace Pro wijst zich bij de bediening grotendeels vanzelf. Naast de beide schermpje met menu’s ook gesture- en voice control. Handig op de helm of fiets. En de knoppen zijn ergonomisch uitgevoerd.

Er zijn tal van nuttige en het bedieningsgemak verhogende accessoires leverbaar.

Prijzen & Info

Insta360 Ace Pro € 429,-

Transcontinenta, www.transcontinenta.nl