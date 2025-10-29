Nieuws Create Filmcamera's

Insta360 X4 Air is de nieuwste 360 graden 8K action camera

29 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
De Insta 360 X4 Air is de nieuwste 8K action camera die kan filmen in 360 graden om al jouw avonturen vast te leggen.

De Insta360 X4 Air biedt 360 graden video in 8K, geavanceerde slow motion, een langere accuduur, slimme AI-functies en een robuuste en compacte behuizing. Je kunt volledig in 360 graden om je heen opnemen. In 8K kan dit met maximaal met 30 frames per seconde. Wil je 60 frames per seconde? Dan kan je over naar opnames in 5.7K. 120 fps kan in een 4K-resolutie inclusief slow motion. De Insta360 X4 Air is een echte twee-in-één action camera. Naast de 360 graden opnames kan je dit model namelijk ook gebruik als een standaard action camera met de Single-Lens mode.

De oplettende lezer, of de echte action camera-kenner, denkt nu misschien aan de Insta360 X5. Wat is nu precies het verschil met deze X4 Air? Op papier doen ze namelijk veel hetzelfde. Dat klopt. De X5 is echter gericht op de professionals met een stevigere bouwkwaliteit, terwijl de lichtere en compacte X4 Air zich echt richt op draagbaarheid en de gewone consument. De sensor tussen beide modellen is ook verschillend, alhoewel ze beide kunnen opnemen in 8K 360 graden. De prijs van de Insta360 X4 Air is echter wel aantrekkelijker.

Prijs en beschikbaarheid

De Insta360 X4 Air, in een zwarte of witte uitvoering, is per direct verkrijgbaar in Nederland bij officiële Insta360 dealers. De adviesprijs is 399 euro voor de camera. Er is ook een starterbundel met een 114 cm Invisible Selfie Stick, Lens Cap en extra batterij voor 429 euro.

