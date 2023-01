Een nieuwe videocamera kopen – waar moet je op letten?

De praktijk

Uit ervaring weet ik dat veel hobbyfilmers vaak solo op pad gaan voor het maken van video-opnames, ze maken daarom volop gebruik van de automatische functies. Veel van die functies, zo blijkt, geven goede resultaten onder gemiddelde omstandigheden.

Voor een videofilmer is het belangrijk te weten wanneer de grenzen van de automatische functies van de camera worden bereikt, dit is het moment waarop je moet overschakelen op handmatig instellen voor betere resultaten. In mijn workshop “Op zoek naar het DNA van je camera” ontdekken deelnemers door middel van een aantal experimenten hoe betrouwbaar de automatische functies van hun camera zijn. Het betreft vooral belangrijke eigenschappen die niet in de lijst met specificaties en de handleiding voorkomen.

Als je de aanschaf van een nieuwe camera overweegt, besef dan dat je op het punt staat een flinke investering te doen in je hobby, voorkom dan teleurstelling en doe je onderzoek vooraf heel grondig. Zoek een mogelijkheid om de camera van je keuze ook in handen te krijgen zodat je enkele zinvolle testjes kunt doen, 5-10 minuten is vaak al voldoende. De volgende experimenten zou ik zeker willen doen.