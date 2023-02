Beeldstabilisatie: rust in het beeld en langere sluitertijden

Optische beeldstabilisatie

Bij optisch (OIS) bewegen er lenselementen in het objectief. Deze compenseren de gesignaleerde bewegingen in de tegenovergestelde richting. Deze techniek vindt je voornamelijk in verwisselbare objectieven. Werkt accuraat en relatief snel.

De basis van deze techniek berust op een lenseenheid die in de lensvatting die beweegt of ‘zweeft’. Dit optische lensdeel hangt in een constructie van magneten en spoelen. Dat heet een micro-elektromechanische systeem (MEMS)-gyroscoop. De frequentie voor het aanpassen van de positie bedraagt weel 1.000 maal per seconde of meer. De benodigde bewegingssensoren, minigyroscopen en intelligente besturing zitten voor een belangrijk deel in het objectief zelf met koppeling aan de camerabody.

Het belangrijkste voordeel is dat de OIS precies is afgestemd op het desbetreffende objectief. Ook kan de camerabody een stuk goedkoper blijven. Als nadeel geldt dat het objectief duurder is dan die zonder OIS. Het is maar wat je nodig hebt en hoever het budget reikt. In de praktijk kiest de veeleisende gebruiker graag voor een combinatie van OIS en In Body Stabilisatie (IBS) voor een optimale resultaat.